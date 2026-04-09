El ‘youtuber’ ‘Zazza el Italiano’ quedó en el centro de una fuerte polémica en redes sociales luego de la difusión de un video grabado en una favela de Río de Janeiro.

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De acuerdo con versiones que circulan en plataformas digitales, el creador habría expuesto a una familia que lo acompañó durante una grabación en una zona controlada por estructuras criminales.

Estas acusaciones apuntan a que, tras la publicación del contenido, las personas involucradas habrían sido víctimas de un hecho violento, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial de autoridades sobre lo ocurrido.

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Video de ‘Zazza el Italiano’ desató críticas por presunta exposición de residentes

Según los relatos difundidos en redes, el ‘youtuber’ habría ingresado a la favela con ayuda de un guía local, quien le habría advertido sobre restricciones para grabar ciertos lugares y personas.

“Zazza” Porque en este video reconoce que lo llamaron llorando para que no subiera el video, él dice que no lo va subir pero días después lo hizo: ahora lo tiene oculto porque no quiere que esto salga a la luz. pic.twitter.com/1Vy6PRVm46 https://t.co/v08IV8gzNA — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 9, 2026

Sin embargo, usuarios señalan que el material publicado mostraría rostros sin ningún tipo de protección, lo que desató cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad y ética en este tipo de contenidos.

Incluso, se ha mencionado que el guía habría pedido que no se difundiera el video por posibles riesgos, versión que tampoco ha sido verificada por fuentes oficiales.

El caso ha reavivado la discusión sobre los límites del llamado “turismo de riesgo” o contenidos en contextos vulnerables, especialmente cuando involucran comunidades expuestas a dinámicas de violencia.

Mientras algunos usuarios cuestionan la responsabilidad del creador, otros piden prudencia ante la falta de confirmación sobre los hechos más graves que se le atribuyen.

Hasta ahora, ‘Zazza el Italiano’ no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones, y el caso sigue moviéndose principalmente en el terreno digital.

“Zazza” Porque así es la intro del video que prometió no subir para resguardar a sus contactos amenazados, y que igual subió: se llega a ver a la chica rubia amenazada por los narcos de la favela, a quien habrían asesinado tras el posteo del video por parte de Zazza. https://t.co/v08IV8gzNA pic.twitter.com/Ql6TyC8vWK — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 9, 2026

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