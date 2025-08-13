Las transmisiones de eventos en Colombia tienen un capítulo especial debido a un reconocido ‘influenciador’ que espera recaudar una cantidad millonaria para una causa que involucra al país.

MrBeast, uno de los creadores de contenido más influyentes y seguidos a nivel global, hará su debut en la plataforma de ‘streaming’ Kick el próximo jueves 14 de agosto.

Este evento especial tiene como objetivo principal recaudar fondos para su ambiciosa iniciativa #TeamWater, que busca proveer agua potable a millones de personas en todo el mundo.

Para dar inicio a este esfuerzo, el primer ‘streaming’ en Kick se centrará en un desafío: MrBeast estará en vivo en su canal kick.com/mrbeast hasta que la meta de 5 millones de dólares sea alcanzada. Kick se ha unido a esta causa y ha donado 2 millones de dólares apoyando el objetivo del reconocido creador de contenido.

Lee También

¿Qué tiene que ver el proyecto #TeamWater de MrBeast con Colombia?

El proyecto #TeamWater de MrBeast tiene una conexión muy directa con Colombia, ya que este país fue uno de los lugares elegidos para el lanzamiento y la implementación de la iniciativa. El famoso ‘youtuber’ y filántropo MrBeast visitó el departamento de La Guajira para llevar agua potable a comunidades vulnerables, especialmente en una ranchería Wayúu.

La iniciativa, lanzada en agosto de 2025, tiene como objetivo global recaudar 40 millones de dólares para proporcionar agua potable a 2 millones de personas en todo el mundo. En La Guajira, la primera parada del proyecto, MrBeast y su equipo perforaron un pozo e instalaron filtros de agua para una comunidad que por años había dependido de fuentes contaminadas.

El impacto del proyecto va más allá del simple acceso al agua. En La Guajira, la llegada de agua limpia y segura busca reducir las enfermedades gastrointestinales, mejorar la nutrición de los niños y, según la información de las fuentes, eliminar la necesidad de que mujeres y niños caminen largas distancias en condiciones extremas para conseguir agua.

Esto libera tiempo que puede ser utilizado para la educación y el desarrollo productivo. El proyecto en Colombia no se limitó a la instalación de infraestructura, sino que también incluyó la construcción de un parque infantil para la comunidad, con el objetivo de causar un impacto sostenible y duradero.

¿Quién es el ‘influenciador’ MrBeast?

El ‘influenciador’ MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, es uno de los youtubers más populares y exitosos del mundo. Es conocido por su contenido viral, que a menudo consiste en desafíos extravagantes, sorteos masivos de dinero y proyectos filantrópicos a gran escala.

Su canal de YouTube, que ha superado los 300 millones de suscriptores, se ha destacado por su enfoque en la producción de videos de alta calidad y por regalar grandes sumas de dinero, casas, autos y otros premios a sus seguidores y a personas en la calle.

Además de su entretenimiento, MrBeast ha lanzado iniciativas benéficas como Team Trees y Team Seas, para plantar árboles y limpiar los océanos, respectivamente. Su influencia se extiende más allá de YouTube, convirtiéndose en una figura clave en la filantropía y el marketing digital.

¿Cómo crear una cuenta en Kick?

Crear una cuenta en Kick es un proceso rápido y sencillo que permitirá disfrutar de la plataforma de streaming en vivo. Estos son los pasos para registrarse:

Ir al sitio web oficial: ingresar a la página principal de Kick.com. Hacer clic en ‘Registrarse’: en la parte superior derecha de la página, encontrarás un botón verde que dice ‘Sign Up’. Ingresar datos: la plataforma pedirá un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico, una contraseña y fecha de nacimiento. Verificar correo electrónico: Recibirás un correo electrónico de Kick con un enlace para confirmar tu cuenta. Haz clic en el enlace para completar el registro.

Una vez que la cuenta esté verificada, se podrá personalizar el perfil, seguir a los ‘streamers’ favoritos y comenzar a interactuar en la plataforma. El proceso es muy similar al de otras redes sociales, facilitando el acceso a todo el contenido de la plataforma.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.