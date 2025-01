Jimmy Donaldson, o mejor conocido como ‘Mr. Beast’ estaría interesado en comprar TikTok, luego que la aplicación haya sido amenazada con cerrarse en Estados Unidos después que sus dueños, ByteDance, sean de proveniencia China y deban pagar un impuesto al gobierno de Joe Biden por almacenar datos en las nubes digitales del país norteamericano.

Es así como el ‘youtuber’ de 26 años publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que intentaría comprar la aplicación para que no lo baneen en Estados Unidos.

“Está bien, compraré TikTok para que no lo baneen“, dice el trino del ‘influencer’.

Okay fine, I’ll buy Tik Tok so it doesn’t get banned

— MrBeast (@MrBeast) January 14, 2025