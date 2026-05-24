Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, reaparecieron públicamente este domingo con un nuevo mensaje religioso, difundido desde la cárcel en Estados Unidos, donde permanecen detenidos mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

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La pareja aprovechó la celebración de Pentecostés para enviar un pronunciamiento cargado de referencias religiosas, llamados a la unión y mensajes de reconciliación dirigidos tanto a Venezuela como “a los pueblos del mundo”.

En el mensaje, que se vio en X y en su canal de Telegram, Maduro y Flores citaron varios fragmentos del Evangelio de Mateo y aseguraron que la fe permite alcanzar objetivos colectivos y fortalecer a las comunidades.

“La acción coherente nace de esa fe que demuestra sus valores en la práctica diaria: en la solidaridad viva, en el amor entre todos, en la ayuda al que sufre, en el respeto, en el servicio y en el bien común”, señalaron.

Sin embargo, una de las frases que más llamó la atención fue el llamado explícito a la reconciliación.

“Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos y fuerza para seguir adelante”, expresaron.

Este es mensaje completo:

Amado pueblo de Venezuela y del mundo: un gran abrazo de fe, amor y gratitud. Es domingo de Oración, Acción y Unión. 🙏🏾 ¡Es Pentecostés. El Espíritu Santo sobre el mundo! pic.twitter.com/Y8JKJYMmuc — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 24, 2026

Mensaje de Maduro llega mientras sigue detenido en Nueva York

Maduro y Flores permanecen recluidos en Nueva York luego de la operación militar ejecutada por Estados Unidos en enero pasado, una intervención que terminó con la captura de ambos en Caracas y que cambió completamente el panorama político venezolano.

En esta ocasión, también aprovecharon para agradecer las oraciones y las muestras de apoyo recibidas durante los últimos meses.

“Cilia y yo agradecemos tanto apoyo, tanta oración y tanta solidaridad. Siempre estamos con ustedes”, concluyó el mensaje.

El tono espiritual del pronunciamiento volvió a generar reacciones en redes sociales, especialmente por el contraste entre el discurso de reconciliación y el complejo escenario judicial y político que enfrenta el chavismo tras la caída del régimen.

Pentecostés y reconciliación, los ejes del nuevo discurso de Maduro

El mensaje de Maduro estuvo completamente atravesado por referencias a Pentecostés, celebración cristiana que conmemora la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles.

La pareja insistió en conceptos como fe, unión, amor y servicio, presentándolos como pilares para el futuro de Venezuela.

Además, el texto reflejó un tono mucho más emocional y pastoral que político, alejándose por momentos del lenguaje confrontacional que caracterizó al chavismo durante años.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.