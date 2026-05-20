El regreso del barranquillero Álex Saab a una prisión de Estados Unidos provocó un sismo de magnitudes catastróficas dentro del régimen venezolano. Tras reactivarse su proceso por lavado de activos ante la justicia norteamericana, la cúpula de Nicolás Maduro activó una inesperada y radical estrategia de distanciamiento que dejó fríos a los seguidores del chavismo: pasaron de tratarlo como un héroe diplomático a tildarlo de extranjero ilegal.

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El encargado de lanzar el dardo definitivo fue el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien en una sorpresiva declaración aseguró que la nacionalidad del polémico empresario no es real.

“Álex Saab no es venezolano. No lo es. Es un ciudadano de origen colombiano… Se presentó con una cédula fraudulenta. Cuando buscamos y se hizo una investigación detallada, no hay ningún expediente en el Saime que certifique que esa persona sea venezolana”, puntualizó Cabello de manera tajante.

La afirmación desató de inmediato una ola de interrogantes en el vecino país, pues con esos supuestos papeles falsos Saab logró ser ministro de Industrias, tener pasaporte diplomático e integrar la mesa de diálogos oficiales. Fuentes bajo anonimato señalaron que la cúpula simplemente “se quiere lavar la cara” ante el arsenal de secretos comerciales que el barranquillero podría revelar en Miami a la administración de Donald Trump.

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El desespero por borrar el rastro de la cercanía con Saab ya se siente en las redes sociales. La vicepresidenta Delcy Rodríguez empezó a borrar masivamente antiguos mensajes en su cuenta de X (antes Twitter) donde denunciaba el supuesto “secuestro” del colombiano y defendía a capa y espada su nacionalidad.

La desgracia económica también golpeó de frente al millonario aparato de propaganda que se financió durante años para exigir su libertad. El movimiento “Free Alex Saab” —que derrochaba fortunas en vallas, conciertos y murales— sufrió su estocada final con el cierre definitivo de Venezuela News, el medio de comunicación digital creado exclusivamente para limpiar su imagen, según informó El Tiempo.

Con el fin de operaciones de esta plataforma, más de 100 empleados que ganaban sueldos cercanos a los 400 dólares mensuales se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana. “El jefe es Saab”, confesaron extrabajadores tras confirmarse el apagón del portal.

¿A quiénes puede salpicar el testaferro?

El nuevo panorama judicial en Miami, sumado a que Saab y su esposa Camila Fabri ya aceptaron cargos en Italia por comprar inmuebles con dinero de la corrupción, tiene temblando a varios sectores internacionales:

La cúpula de Miraflores: Saab conoce las rutas ocultas del dinero de la venta de crudo y el sobrecosto millonario en la importación de alimentos de los Clap (mercados que llegaban con leche de pésima calidad a los hogares pobres).

Intermediarios mundiales: Navieras, operadoras de telefonía y redes fantasmas en México, Turquía y Hong Kong que facilitaron el movimiento de “oro de sangre” y petróleo evadiendo sanciones.

Políticos de la región: Redes de influencia y presuntos contratos sobrevaluados en países como Colombia y Ecuador.

Bancos ‘Boutique’: Pequeñas entidades financieras en paraísos fiscales y Europa del Este que usó para lavar miles de millones de dólares y que ahora se exponen a ser expulsadas del sistema Swift.

La caída del indulto que Joe Biden le había dado en 2023 demostró que nadie está blindado, y con el chavismo dándole la espalda, a Alex Saab solo le queda una opción: prender el ventilador.

Qué pasará con los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela

El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.