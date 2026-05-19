La Fiscalía General de la Nación confirmó que solicitará formalmente la extradición a Colombia de las tres personas capturadas en Venezuela por su presunta participación en el caso de Yulixa Toloza.

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(Vea también: Sale a la luz dato que permitió hallar cuerpo de Yulixa Toloza y señal permitió identificarlo)

Según informó el ente investigador, el trámite se adelantará en el marco del Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, mecanismo jurídico utilizado para este tipo de procedimientos.

Las autoridades colombianas señalan a los capturados por la muerte y desaparición de la mujer, quien había sido sometida a un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

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Capturados fueron ubicados en Venezuela

De acuerdo con la Fiscalía, los tres señalados fueron ubicados y detenidos en Maracay, estado Aragua, y en Portuguesa, en territorio venezolano.

La localización se produjo gracias a una notificación azul de Interpol, mecanismo utilizado para obtener información sobre personas vinculadas a investigaciones judiciales.

Entre los capturados estarían la propietaria del establecimiento Beauty Láser, el administrador del centro estético y el supuesto cirujano que hacía los procedimientos.

Las autoridades venezolanas mantendrán privados de la libertad a los detenidos mientras avanzan los trámites legales y diplomáticos necesarios para concretar la extradición hacia Colombia.

Caso de Yulixa Toloza sigue causando indignación

El caso de Yulixa Toloza ha despertado conmoción nacional desde que se reportó su desaparición luego de asistir a un centro estético ilegal en el barrio Venecia, en Bogotá.

Las investigaciones apuntan a que la mujer habría sufrido complicaciones después de una lipólisis láser y posteriormente fue sacada del establecimiento por varias personas.

Días más tarde, las autoridades hallaron un cuerpo en Apulo, que luego fue identificado como el de Yulixa.

Ahora, con el proceso de extradición en marcha, la Fiscalía busca avanzar en la judicialización de los tres señalados y esclarecer completamente lo ocurrido dentro del establecimiento estético.

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