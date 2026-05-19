La misteriosa desaparición de Yulixa Toloza tuvo un nuevo capítulo luego de que se divulgaron imágenes de las primeras capturas de dos hombres, Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión se presentó luego de un procedimiento estético clandestino en Venecia, al sur de Bogotá, que llevó a un giro judicial definitivo. La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de cinco personas presuntamente implicadas en el hecho.

Hasta la mañana de este martes 19 de mayo, las autoridades confirmaron la detención de los dos primeros sospechosos vinculados al preocupante caso de la mujer de 52 años.

Un juez de control de garantías de Norte de Santander emitió las órdenes judiciales el pasado lunes hacia las 11:00 p. m. El rastreo técnico de la Sijín e inteligencia motivó la decisión.

La investigación adquirió un rumbo transnacional al descubrirse que los implicados huyeron de la capital colombiana. El objetivo de los prófugos era cruzar la frontera y refugiarse en el territorio de Venezuela.

Los dos primeros capturados en el caso de Yulixa Toloza fueron identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, ambos de 38 años. La policía los señala de participar en el ocultamiento de un vehículo clave.

Hernández y Sequera habrían trasladado un carro Chevrolet negro, de placas UCQ 340. Las autoridades presumen que en ese automotor transportaron a la víctima tras sufrir complicaciones de salud severas.

Los investigadores confirmaron que los detenidos tienen un lazo muy estrecho con María Fernanda Martínez, dueña del centro ilegal. De hecho, confirmaron que uno de ellos es familiar directo de la propietaria.

Por otra parte, un equipo forense inspeccionó minuciosamente el Chevrolet Sonic gris donde sacaron a rastras a Toloza. La Sijín de Cúcuta y el CTI interceptaron el carro recolectando valioso material probatorio.

Los peritos científicos hallaron huellas dactilares y muestras de cabello en el interior del vehículo. Estas pistas químicas y físicas resultarán determinantes durante el próximo juicio contra la red criminal.

A pesar de la exhaustiva revisión, los técnicos no encontraron rastros biológicos de violencia extrema dentro de la cabina. Un investigador judicial cercano al caso detalló las condiciones del hallazgo en primicia:

“En el carro no había rastro de sangre ni otros fluidos. Solo se encontraron huellas y cabello, pero esos resultados demoran varios días en salir”.

Las labores de búsqueda continúan activas para localizar a Yulixa Toloza y capturar a los tres sospechosos restantes. Este caso reaviva las alarmas sobre los peligros de las cirugías estéticas ilegales.

¿Qué le pasó a Yulixa Toloza?

Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, desapareció en circunstancias alarmantes en el sur de Bogotá. El hecho ocurrió tras ingresar a una clínica estética clandestina ubicada en el barrio Venecia.

Familiares difundieron videos previos a su desaparición donde se le observa desorientada y vulnerable en una camilla. La situación encendió las alarmas sobre la seguridad en los procedimientos estéticos de bajo costo.

La investigación judicial dio un giro contundente cuando la Fiscalía General de la Nación expidió cinco órdenes de captura. Las autoridades confirmaron la detención de dos hombres implicados en el crimen.

Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado fueron capturados en Norte de Santander mientras intentaban huir hacia Venezuela. Se les acusa de ocultar los vehículos vinculados al traslado de la mujer.

Los investigadores establecieron que los detenidos tienen nexos con María Fernanda Martínez, propietaria del centro estético ilegal. Uno de los capturados es familiar directo de la dueña del establecimiento.

Peritos de la Sijín y el CTI interceptaron un automóvil Chevrolet Sonic gris en Cúcuta. Los análisis forenses preliminares hallaron huellas dactilares y rastros de cabello en el interior del vehículo.

Los investigadores confirmaron que en el automotor no se encontraron fluidos biológicos como sangre. Las autoridades continúan con la búsqueda de Toloza y de los otros tres sospechosos involucrados en el caso.

Este suceso ha provocado gran conmoción en la capital del país. Las autoridades reiteran el llamado a denunciar las llamadas clínicas de garaje para evitar nuevas tragedias relacionadas con cirugías ilegales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.