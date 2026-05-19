El dramático caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció tras ingresar a un centro estético ilegal en el barrio Venecia (sur de Bogotá), tomó un rumbo aún más perturbador. Una paciente que sobrevivió a un procedimiento en las mismas clínicas clandestinas rompió el silencio en La FM y entregó un escalofriante testimonio sobre los alarmantes métodos de sedación y la falta de salubridad en el lugar.

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La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, relató los momentos de terror que vivió en el postoperatorio, reflejando el peligro al que se exponen quienes caen en estos sitios. “Cuando yo salí de la cirugía es poco lo que recuerdo, pero sé que es sobre una mesa. Cuando a mí me la hicieron, yo sentí que me daban cachetadas para que reaccionara”, confesó en un desgarrador audio.

El testimonio dejó al descubierto que el establecimiento ‘Beauty Láser’ forma parte de una red de “clínicas de garaje” con sedes tanto en el sur como en el norte de Bogotá. La víctima, quien asistió al local del norte de la capital, confirmó que el modus operandi de la organización consistía en engañar a las autoridades y a los clientes usando fachadas inocentes.

Según la mujer, el lugar tenía la misma publicidad exterior que la sede de Venecia, donde se anunciaban masajes estéticos comunes, ocultando que en realidad adentro se realizaban cirugías de alta complejidad sin permisos ni personal calificado.

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Las condiciones higiénicas del sitio eran deplorables. “Los baños eran muy sucios y los drenajes… uno se tenía que bañar y había sangre de las otras pacientes, el sifón tapado y un jabón que nunca levantaron”, detalló la testigo sobre el calvario que tuvo que soportar.

Esta impactante revelación se conoce en medio de la intensa búsqueda de los administradores del negocio: María Fernanda Delgado Hernández, Edinson Torres y el supuesto cirujano Eduardo David Ramos. El periodista Santiago Ángel reveló en el mismo medio radial que, tras complicarse el procedimiento de Yulixa Toloza, los implicados desactivaron sus números de WhatsApp, cerraron sus cuentas de Instagram y cambiaron los letreros y la tipografía de las ventanas para borrar su rastro.

Mientras las cámaras de seguridad de los peajes de Cundinamarca confirman que el vehículo en el que sacaron a Yulixa huyó hacia el norte del país en la madrugada del pasado jueves, las autoridades no descartan que los sospechosos ya hayan cruzado la frontera hacia Venezuela, país de donde son originarios.

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