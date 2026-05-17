La desaparición de Yulixa Toloza, de 52 años, continúa siendo investigada por las autoridades luego de que se sometiera a un procedimiento de lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, Bogotá.

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Una de las principales pistas es el recorrido de un Chevrolet Sonic gris ceniza, de placas UCQ-340, en el que presuntamente fue transportada tras salir del establecimiento la noche del miércoles 13 de mayo.

Según videos obtenidos por las autoridades, el vehículo salió de Bogotá a la 1:50 a. m., cuando fue captado por una cámara en el peaje Andes, detalla El Tiempo.

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Veinticuatro minutos después, a las 2:14 a. m., volvió a aparecer en el peaje El Roble, en la vía entre Sesquilé y Gachancipá, Cundinamarca, añadió ese medio.

Ahora, los investigadores intentan esclarecer qué ocurrió entre las 7:24 p. m., momento en que dos hombres habrían subido a Toloza al automóvil, y el primer registro del trayecto.

Amalia Pardo, amiga de la mujer, aseguró que uno de los sujetos que aparece en los videos podría ser el médico que le practicó el procedimiento.

Las imágenes muestran a dos hombres cargando a una mujer con la misma ropa que llevaba Yulixa antes de desaparecer.

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