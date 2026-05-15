Las autoridades continúan investigando la desaparición de Yulitza Consuelo Toloza, una mujer de 52 años que fue vista por última vez luego de someterse a un procedimiento estético en un centro ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.

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El caso provoca preocupación debido a las irregularidades encontradas en el establecimiento donde fue atendida, el cual, según las autoridades locales, llevaba aproximadamente entre cinco y seis meses operando en la localidad.

De acuerdo con información revelada por Blu Radio, el centro estético Beauty Láser M. L. operaba sin cumplir los requisitos exigidos para practicar procedimientos invasivos. Claudia Collante, alcaldesa local, aseguró que la Secretaría Distrital de Salud ya había intentado realizar inspecciones en el lugar, pero los responsables nunca le abrieron la puerta.

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“La Secretaría de Salud los había identificado, había hecho visita y no había sido posible el acceso para hacer la verificación”, aseguró Collate en diálogo con la citada emisora.

La funcionaria aseguró que desde el Fondo de Desarrollo Local no existían reportes formales o denuncias oficiales relacionadas con el funcionamiento del centro estético donde fue atendida Yulixa Toloza.

Además, explicó que durante las verificaciones adelantadas por las autoridades se evidenció que la documentación requerida para ejercer la actividad económica no estaba en regla, motivo por el cual la Policía Nacional impuso un cierre preventivo temporal de diez días.

Qué se sabe sobre la desaparición de Yulitza Toloza

La mujer acudió al establecimiento para practicarse una lipólisis láser, procedimiento con el que buscaba eliminar grasa localizada. Sin embargo, amigas de Yulixa relataron que, horas después de la intervención, comenzó a presentar dificultades para respirar, palidez y signos de desorientación. Incluso, algunos videos difundidos en redes sociales la mostrarían en delicado estado de salud mientras permanecía dentro del sitio.

Según versiones entregadas por allegados, la última vez que vieron a Yulixa fue sobre las 4:00 de la tarde del día del procedimiento. Posteriormente, desde su celular comenzaron a enviarse mensajes que despertaron sospechas entre sus familiares y amigos, pues aseguraban que ella iba camino a su casa y luego que estaba siendo trasladada a un hospital, aunque nunca apareció en los centros médicos mencionados.

Durante un operativo adelantado por la Policía y organismos de emergencia, las autoridades encontraron otra mujer dentro del establecimiento, quien también habría sido sometida a un procedimiento estético y permanecía en observación sin atención médica adecuada. La paciente fue trasladada a un centro asistencial y, según la Alcaldía local, se encuentra estable.

Las inspecciones también revelaron presuntas anomalías dentro del lugar. De acuerdo con reportes conocidos por las autoridades, el sistema de videovigilancia habría sido retirado antes de la llegada de los investigadores, mientras continúan las revisiones de cámaras de seguridad del sector para reconstruir los últimos movimientos de Yulixa Toloza.

La Secretaría Distrital de Salud confirmó que el establecimiento no contaba con autorización sanitaria para prestar servicios médicos invasivos, razón por la que ordenó el cierre de estas actividades. Además, la Policía impuso un cierre temporal al negocio mientras avanzan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades penales y administrativas.

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