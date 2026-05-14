Aparecen más detalles que rodean la desaparición de Yulitza Toloza, mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en el sur de Bogotá y de quien aún no se tienen noticias.

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Entretanto, revelaron la identidad de quien sería la dueña del centro estético donde Toloza fue vista por última vez en la tarde del miércoles 13 de mayo, cuando fue grabado un video en el que la mujer se veía desorientada y con visibles complicaciones de salud.

Qué se sabe de la dueña del centro estético en Venecia

Mientras avanzan las investigaciones sobre los mensajes enviados desde el celular de la mujer, El Tiempo reveló documentos de octubre de 2025 que apuntan a que María Fernanda Delgado, una mujer venezolana de 30 años, sería la propietaria del establecimiento donde ocurrió el procedimiento.

Según conoció el medio citado, la mujer tiene perfiles activos en redes sociales como Instagram y Threads, donde suele compartir publicaciones relacionadas con tratamientos de belleza y procedimientos estéticos. En varias fotos aparecía trabajando en Beauty Láser M. D., negocio ubicado frente a la estación de Transmilenio Alquería, sentido sur-norte y a donde acudió Toloza para someterse al procedimiento.

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El establecimiento también ofrecía habitaciones de recuperación para pacientes que necesitaban permanecer bajo observación después de los procedimientos. Incluso, en publicaciones recientes, la mujer mostraba parte de las instalaciones y promocionaba tratamientos como lipólisis láser, lipo 360 y lipotransferencias.

En uno de los videos publicados en redes se observa la fachada del centro estético y varios espacios internos donde atendían a las pacientes. Además, allí también aparecía quien sería su pareja sentimental, identificado como Edinson Torres.

Quién sería el médico que atendió a Yulixa Toloza

Una amiga de Yulitza Toloza que también se había sometido a procedimientos en ese lugar. Según su testimonio, el hombre que atendió a la mujer fue Eduardo David Ramos Ramos, quien también sería venezolano y llevaba pocos meses trabajando allí. Sin embargo, tras la desaparición de Toloza, no se conoce el paradero del hombre.

Hasta ahora, se desconoce el paradero del médico ni de otras personas vinculadas con el establecimiento. Entretanto, la Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que el centro estético operaba ilegalmente y no contaba con autorización sanitaria para prestar ese tipo de servicios.

La entidad distrital señaló que activó protocolos de inspección y control para esclarecer lo ocurrido con Yulixa Toloza y determinar posibles responsabilidades en este caso que tiene conmocionados a familiares y ciudadanos.

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