La desaparición de Yulitza Toloza después de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá tiene en alerta a sus familiares y a las autoridades. La mujer fue vista por última vez luego de practicarse una lipólisis con láser en un centro estético y, desde entonces, sus allegados no saben nada de su paradero.

Sigue a PULZO en Discover

El caso tomó fuerza durante la madrugada de este jueves 14 de mayo, cuando unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, la Policía y otros organismos llegaron a una vivienda ubicada en la autopista Sur con calle 51D, en Bogotá. Las autoridades atendieron denuncias relacionadas con la posible ubicación de la paciente y de otra mujer que permanecía dentro del inmueble.

Según relató a Noticias Caracol Yuri Paola Mora, amiga de la desaparecida, el procedimiento al que se sometió Yulixa era ambulatorio y, en teoría, la paciente podía regresar a su casa pocas horas después. Sin embargo, la situación cambió cuando notaron que la mujer presentaba complicaciones físicas.

Mora vio por última vez a Toloza sobre las 4 de la tarde del miércoles. Aunque la intervención ocurrió en la mañana, desde el centro estético les indicaron que debía quedarse más tiempo bajo observación debido a su estado de salud. Incluso, pagaron una habitación dentro del lugar para que permaneciera acompañada.

Lee También

La preocupación aumentó cuando regresaron al establecimiento y encontraron a la mujer en malas condiciones. “Ella se ve muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo”, aseguró la amiga en declaraciones citadas por El Tiempo. Según contó, incluso tuvieron que aflojarle la faja porque continuaba con dificultades para respirar.

Qué se sabe de Yulixa Toloza, mujer desaparecida tras cirugía estética en Bogotá

En declaraciones recogidas por Citytv, la mujer afirmó que el estado de Yulixa era “exageradamente pésimo” y cuestionó el manejo que recibió dentro del centro estético. Después de varias horas sin respuestas, familiares y amigos comenzaron a insistir por mensajes para saber qué estaba ocurriendo.

Desde el lugar posteriormente les dijeron que supuestamente los médicos habían sacado a la paciente porque quería irse a su casa. Incluso, según el medio citado, Yulitza Toloza alcanzó a enviar algunos mensajes: “Voy casa, tengo sueño”. Seguido de esto, aseguró que la iban a trasladar a un hospital. “Al ratísimo dicen que para el hospital Meissen”, dijo Mora.

Sin embargo, esa explicación despertó aún más dudas entre sus allegados, quienes empezaron a buscarla en diferentes centros médicos de Bogotá.

“Recorrimos seis hospitales y en ninguno aparecía”, aseguró la amiga de la mujer. La situación provocó angustia entre familiares y conocidos, quienes pidieron apoyo de medios de comunicación y de las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Mientras avanzaban las labores en la vivienda, el Cuerpo Oficial de Bomberos indicó que estaba a la espera de instrucciones para intervenir en el inmueble. Entretanto, la Policía explicó que el procedimiento debía coordinarse con otras entidades antes de ingresar oficialmente al lugar.

* Pulzo.com se escribe con Z