La desaparición de una mujer luego de un procedimiento estético tiene en alerta a las autoridades en Bogotá. La Policía Metropolitana ingresó en la mañana de este jueves 14 de mayo a un centro estético ubicado en el sur de la ciudad, luego de que familiares denunciaran que Yulitza Toloza desapareció tras someterse a una intervención quirúrgica.

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El operativo se adelantó junto al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud, después de varias horas de espera en las afueras del inmueble. La alerta llegó inicialmente a través de la línea 123 durante la medianoche.

El mayor Ibrian Cuero, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, explicó que recibieron información sobre “alguna denuncia de una persona desaparecida” y posteriormente ubicaron el establecimiento mencionado por allegados de la mujer.

Según explicó el oficial, citado por El Tiempo, en el lugar “al parecer una ciudadana de 52 años, el día de ayer, había sido intervenida quirúrgicamente”. La situación encendió las alarmas y llevó a que distintas entidades coordinaran el ingreso al inmueble.

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Las diligencias avanzaron durante toda la madrugada. Finalmente, la Policía decidió entrar al establecimiento comercial para inspeccionar el sitio. “Tomamos la determinación de ingresar a este centro de estética o a este establecimiento comercial”, afirmó el mayor Cuero.

Sin embargo, tras la inspección, confirmaron que no encontraron a Yulitza Toloza. “Lamentablemente, no encontramos esta persona que nos reporta desaparecida”, indicó el uniformado.

En medio del procedimiento sí fue hallada otra mujer dentro del inmueble. Según explicó el comandante, se trataba de “una segunda persona de 34 años, que dos días antes había realizado una intervención quirúrgica igualmente”.

Citytv conoció que esta paciente fue trasladada a otro centro médico y su estado de salud no sería grave, aunque seguirá bajo observación durante los próximos días.

Mientras continúa la incertidumbre sobre el paradero de Yulitza Toloza, activaron los protocolos correspondientes. “En estos momentos se activa el mecanismo de búsqueda con el personal de desaparecidos de la Sijín de la Metropolitana de Bogotá”, aseguró el mayor Cuero.

Familiares y amigos de la mujer recibieron orientación para formalizar la denuncia ante las autoridades competentes.

Horas antes del ingreso, la Policía le había explicado a El Tiempo que no podían entrar inmediatamente al lugar porque el acceso a propiedades privadas está limitado por ley. “La Policía solo puede ingresar a una propiedad privada (inmueble) por voces de auxilio, o orden judicial”, señalaron.

La denuncia pública fue impulsada por Yuri Paola Mora, amiga de Yulitza Toloza, quien habló con Noticias Caracol y Citytv sobre las últimas horas antes de la desaparición. Según relató, la intervención correspondía a una lipólisis láser ambulatoria. “Prácticamente tú te vienes, te la haces y te vas para tu casa”, explicó.

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