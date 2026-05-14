La desaparición de Yulitza Toloza continúa siendo materia de investigación en Bogotá. La mujer de 52 años se practicó un procedimiento estético al sur de Bogotá y no se volvió a saber nada de ella.

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(Vea también: Policía dio reporte de lo que encontró en centro estético donde desapareció Yulitza Toloza tras cirugía en Bogotá)

El caso tomó relevancia por un operativo de la Policía de Bogotá que se llevó a cabo en la madrugada de este jueves 14 de mayo en las instalaciones del centro de estética ubicado en el barrio Venecia.

Todo se desencadenó por denuncias de los familiares de Toloza y porque las dudas sobre lo ocurrido crecieron con el paso de las horas debido a la falta de información clara sobre su salida del establecimiento y las circunstancias en las que habría permanecido allí.

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Testimonio de amiga de Yulitza Toloza

Según informó la Kalle, entre las personas que estuvieron con ella antes del procedimiento aparece Amalia Pardo, quien decidió hablar públicamente sobre el caso. La mujer expresó su preocupación por lo sucedido y aseguró que sospecha que dentro del lugar pudo ocurrir una situación grave.

“Limpiaron todo como si nada hubiera pasado, mi amiga está muerta, se la llevaron ellos, necesitamos que miren cámaras, que nos ayuden a buscar, por favor”, aseguró Pardo, de acuerdo con el citado medio; sin embargo, las autoridades no han confirmado que eso haya ocurrido.

De acuerdo con la emisora, Pardo acompañó a Yulitza Toloza antes de que le practicaran una lipólisis láser, procedimiento después del cual se perdió su rastro. Sus declaraciones aumentaron la atención alrededor del establecimiento y de las condiciones en las que se habría prestado el servicio.

Mientras tanto, las autoridades revisan cámaras de seguridad, toman declaraciones y verifican documentación relacionada con el centro estético. Otro de los puntos que entró bajo análisis es la situación sanitaria del lugar, debido a cuestionamientos sobre los permisos con los que operaría.

La mujer ingresó el pasado miércoles 13 de marzo al lugar y, tras el procedimiento, no se conoce su paradero. Por ahora, el caso sigue sin una conclusión oficial y mantiene abiertas varias preguntas sobre lo ocurrido en las horas posteriores al procedimiento.

🚨 BOGOTÁ | Revelan videos de Yulixa Tolosa minutos antes de su desaparición en el barrio Venecia, tras un procedimiento estético. En las imágenes se le ve en estado de desorientación. Sus allegados denuncian que los responsables de la intervención también están prófugos. ¿Dónde… pic.twitter.com/UUIWf18xsJ — Noticias de Colombia y el Mundo (@noticias45col) May 14, 2026

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