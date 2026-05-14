Mientras continúan las investigaciones por la desaparición de Yulitza Toloza en el sur de Bogotá, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre la mujer señalada como propietaria del centro estético donde la paciente se sometió a una lipólisis láser antes de perderse su rastro.

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(Vea también: Crudo testimonio de amiga de Yulitza Toloza, quien desapareció en estética: “Está muerta”)

De acuerdo con información divulgada por El Tiempo, la propietaria del establecimiento Beauty Láser M.D. sería María Fernanda Delgado, una mujer de nacionalidad venezolana que aparece vinculada al funcionamiento del negocio ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

El establecimiento quedó en la mira de las autoridades porque, según la Secretaría Distrital de Salud, no cuenta con concepto sanitario favorable ni autorización para prestar este tipo de procedimientos médicos estéticos.

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La advertencia fue entregada por el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, quien señaló que el sitio operaría incumpliendo requisitos exigidos para este tipo de servicios.

Según las versiones recopiladas por las autoridades, Yulitza Toloza acudió al lugar para practicarse una lipólisis láser. Horas después, familiares comenzaron a perder contacto con ella y desde entonces no existe claridad sobre su paradero. Videos y testimonios recopilados durante la investigación muestran que la mujer habría presentado un delicado estado de salud después del procedimiento.

Policía de Bogotá desarrolló operativo en estética Beauty Láser M.D

Las diligencias adelantadas por la Policía y organismos de control incluyeron inspecciones dentro del establecimiento. En uno de los operativos, las autoridades encontraron a otra mujer de 34 años recuperándose de una intervención estética practicada días antes, situación que también entró bajo análisis dentro del proceso investigativo.

Además de revisar cámaras de seguridad y registros del negocio, los investigadores analizan publicaciones hechas en redes sociales por el centro estético, donde se promocionaban procedimientos corporales y resultados de pacientes atendidos en los últimos años.

Otra línea de investigación busca establecer bajo qué condiciones funcionaba Beauty Láser M.D. y quiénes participaban directamente en la atención de pacientes dentro del lugar. Mientras tanto, familiares de Yulitza Toloza continúan exigiendo respuestas sobre lo ocurrido durante las horas posteriores al procedimiento estético.

Por ahora, las autoridades mantienen activa la búsqueda de la mujer y avanzan en la recopilación de pruebas para determinar posibles responsabilidades alrededor del caso.

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