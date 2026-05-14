¿Cuántas personas pasaron por el centro estético investigado?
Mientras avanzan las investigaciones por la desaparición de Yulitza Toloza, también comenzaron a conocerse detalles sobre el funcionamiento del establecimiento donde le practicaron el procedimiento estético en el sur de Bogotá.
Una revisión de publicaciones en redes sociales y registros del negocio permitió establecer que el centro habría atendido, al menos, a 42 mujeres y tres hombres durante los últimos dos años.
Según el análisis divulgado por EL TIEMPO, el lugar promocionaba procedimientos estéticos desde 2024 mediante fotografías y videos de “antes y después”, usados como estrategia para atraer clientes. En total, se identificaron cientos de imágenes relacionadas con tratamientos corporales publicados en plataformas digitales.
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