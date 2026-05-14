Las investigaciones por la desaparición de Yulitza Toloza, la mujer de 52 años vista por última vez luego de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, siguen revelando nuevos detalles sobre el establecimiento donde habría sido atendida.

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(Vea también: Crudo testimonio de amiga de Yulitza Toloza, quien desapareció en estética: “Está muerta”)

En medio del avance del caso, la Secretaría Distrital de Salud confirmó que el centro estético identificado como Beauty Láser M.L., ubicado en el barrio Venecia, no tendría autorización para practicar este tipo de procedimientos médicos ni contaría con concepto sanitario favorable.

De acuerdo con Caracol Radio, el pronunciamiento fue entregado por el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, quien aseguró que la entidad activó acciones de inspección y vigilancia luego de conocer la denuncia relacionada con la desaparición de la mujer. Según explicó el funcionario, las primeras verificaciones permitieron establecer presuntas irregularidades en la operación del lugar.

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“Tras las verificaciones adelantadas por los equipos técnicos de la entidad, se evidenció que el lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni dispone de concepto sanitario favorable, por lo que estaría operando de manera ilegal”, aseguró Bermont, según la emisora.

La mujer acudió al centro estético para someterse al procedimiento y, posteriormente, se perdió su rastro. Desde entonces, familiares y allegados han pedido respuestas sobre lo ocurrido dentro del establecimiento y sobre las condiciones en las que salió del lugar.

Las autoridades mantienen bajo revisión las cámaras de seguridad, los registros del centro y los testimonios de las personas que tuvieron contacto con la mujer antes de su desaparición. Además, Noticias Caracol reportó que durante los operativos fue ubicada otra mujer dentro del establecimiento, hecho que también entró en análisis por parte de las autoridades.

En medio de la controversia, Bermont hizo un llamado a los ciudadanos para verificar previamente si los lugares donde planean realizarse procedimientos estéticos cuentan con habilitación y permisos oficiales otorgados por la Secretaría Distrital de Salud.