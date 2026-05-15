Mientras avanzan las investigaciones por la desaparición de Yulitza Toloza en Bogotá, también comenzaron a circular nuevos detalles sobre los servicios que promocionaba el centro estético Beauty Láser M.D., establecimiento al que la mujer acudió antes de perderse su rastro.

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(Vea también: Crudo testimonio de amiga de Yulitza Toloza, quien desapareció en estética: “Está muerta”)

En las cuentas de Facebook e Instagram del negocio aparecían anuncios de distintos tratamientos corporales. Entre los procedimientos ofrecidos figuraban la lipólisis láser, las lipotransferencias y la llamada “lipo 360 sin dolor”, promocionados como alternativas estéticas de rápida recuperación.

Las publicaciones difundidas por el establecimiento mostraban que los precios de estos tratamientos se movían entre 3.600.000 y 4.300.000 pesos, dependiendo del procedimiento elegido y las zonas intervenidas, según recogió La Kalle. Además, de acuerdo con declaraciones de Amalia Pardo, amiga de Yulitza, en diálogo con Blu Radio, aseguró que ella pagó aproximadamente 3 millones de pesos.

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Parte de la estrategia de promoción del centro consistía en presentar la lipólisis láser como una intervención mínimamente invasiva y con tiempos cortos de recuperación, aspecto que llamaba la atención de potenciales pacientes interesados en cambios corporales sin cirugías de mayor complejidad.

Estética donde desapareció Yulitza Toloza no tenía permisos

El nombre de Beauty Láser M.D. entró en el foco público luego de que Yulitza Toloza, de 52 años, desapareciera después de asistir al lugar para practicarse un procedimiento estético. Desde entonces, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación sobre lo ocurrido dentro del establecimiento.

Además de revisar testimonios y registros de seguridad, los investigadores también analizan la documentación relacionada con el funcionamiento del negocio. La Secretaría Distrital de Salud confirmó que el lugar no contaba con autorización para practicar este tipo de procedimientos invasivos.

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