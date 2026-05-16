Yulixa Consuelo Toloza sigue sin aparecer luego de que sus amigos y familiares le perdieran el rastro después de que ella se sometiera a un procedimiento estético en un Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia.

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Frente al caso, en las últimas horas surgieron versiones sobre el medicamento que presuntamente le suministraron dentro del centro estético donde se practicó una lipólisis láser en el sur de Bogotá.

Cabe recordar que Secretaría de Salud confirmó que el establecimiento donde ocurrió todo no contaba con permisos vigentes para practicar este tipo de procedimientos estéticos, por lo que la medicación que recibió Toloza es un punto clave en la investigación.

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En ese sentido, de acuerdo con declaraciones entregadas por Sonia Estefanía López, amiga cercana de la mujer de 52 años, a Yulixa aparentemente le administraron una dosis mayor de ketamina debido al fuerte dolor que presentó después del procedimiento estético, según recogió La Kalle.

La mujer aseguró que las personas encargadas del lugar les explicaron que decidieron aumentar la cantidad del medicamento por el fuerte dolor que presentaba la paciente.

Por otra parte, el fármaco mencionado en el testimonio es utilizado como anestésico y analgésico en algunos procedimientos médicos y veterinarios. En medio del relato, la amiga de Yulixa Toloza se refirió al fármaco como un “medicamento para caballos”, frase que despertó preocupación en redes sociales y aumentó las dudas sobre lo ocurrido dentro de la estética.

¿Qué es la ketamina y es verdad que es usada en caballos?

La ketamina es un medicamento anestésico utilizado en procedimientos médicos y veterinarios para producir sedación y controlar el dolor. Según la Mayo Clinic, este fármaco pertenece al grupo de los anestésicos generales y puede ser administrado antes y durante cirugías o intervenciones clínicas.

De acuerdo con esa entidad médica, la ketamina debe ser aplicada únicamente por profesionales de la salud y bajo supervisión médica estricta, debido a los efectos que puede provocar en el organismo. Entre ellos aparecen desorientación, alteraciones de la conciencia, problemas respiratorios y cambios en la frecuencia cardíaca.

El medicamento también tiene uso en medicina veterinaria, incluyendo tratamientos y procedimientos practicados a animales de gran tamaño como caballos, bovinos y mascotas. Por esa razón, muchas personas suelen referirse a la ketamina como un “medicamento para caballos”, aunque su utilización no se limita al ámbito veterinario.

Sin embargo, hasta ahora, las autoridades no confirmaron oficialmente qué sustancias le aplicaron a Yulixa ni quién habría tomado la decisión de suministrar una dosis adicional. Sin embargo, esa información ya forma parte de las investigaciones que adelantan los organismos judiciales.