Un nuevo caso de intolerancia vial quedó registrado en video durante la mañana del 14 de mayo en Bogotá. El hecho ocurrió en la avenida Boyacá con calle 97, en sentido norte-sur, y generó preocupación entre conductores y ciudadanos por el alto riesgo que representó para la seguridad en la vía.

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Las imágenes muestran cómo el conductor de un automóvil negro inicia una persecución contra una camioneta blanca en medio del tráfico. Durante varios segundos, el vehículo intenta cerrarle el paso de manera reiterada, realizando maniobras bruscas que obligan a otros conductores a frenar y esquivar la situación para evitar un accidente.

En el video se observa que el conductor agresor invade carriles, acelera repentinamente y se atraviesa frente a la camioneta, aparentemente con la intención de detenerla. La escena ocurre en una de las avenidas más transitadas del norte de la capital, lo que incrementó el peligro para motociclistas, peatones y demás vehículos que circulaban por el sector.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué originó la disputa entre los conductores ni si existió algún incidente previo que desencadenara el comportamiento agresivo. Tampoco se ha informado si alguno de los implicados presentó denuncias formales tras lo ocurrido.

El caso volvió a abrir el debate sobre los episodios de violencia e intolerancia en las vías de Bogotá, donde situaciones de ira al volante se han convertido en una preocupación creciente para expertos en movilidad y seguridad vial. Conductas como persecuciones, frenazos intencionales o bloqueos de carril pueden terminar en accidentes graves o enfrentamientos físicos.

Por ahora, el video continúa circulando en redes sociales mientras ciudadanos piden identificar al responsable y reforzar los controles frente a comportamientos peligrosos en las vías. Las autoridades podrían analizar las imágenes para establecer responsabilidades y determinar si hubo infracciones que ameriten sanciones.

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