Un video aficionado grabado desde el interior de un vehículo particular ha encendido las alarmas sobre la seguridad vial en la transitada carretera que comunica a Bogotá con el municipio de La Mesa, Cundinamarca. En las imágenes, que ya se han vuelto virales, se observa cómo varios grupos de motociclistas utilizan la vía pública como una pista de carreras, realizando los denominados “piques ilegales” a plena luz del día y en medio del flujo vehicular de un domingo.

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La denuncia, realizada por una ciudadana visiblemente molesta, detalla que la situación no es un hecho aislado, sino una competencia organizada que contaría incluso con personas encargadas de medir los tiempos en puntos estratégicos de la montaña. “Vienen compitiendo… arriba están las personas midiendo el tiempo y haciéndole barra unos a otros”, narra la mujer mientras varios motociclistas la adelantan a gran velocidad, invadiendo el carril contrario en curvas cerradas.

Lo que más preocupa a los usuarios de la vía es la vulnerabilidad de otros actores viales. Durante el video, se puede apreciar la presencia de ciclistas y deportistas que transitan por la berma, a escasos centímetros de las motos que circulan con exceso de velocidad. “Estamos en un domingo con ciclistas, deportistas, y al lado los que están haciendo el pique”, reclama la denunciante, quien también cuestiona la ausencia de la Policía de Carreteras en un tramo conocido por su peligrosidad.

El video muestra cómo los infractores suben hasta un punto determinado, dan la vuelta en plena curva y regresan para completar sus circuitos, ignorando por completo las normas de tránsito y la vida de las familias que regresan a la capital. Esta situación ha revivido el debate sobre la falta de controles en las salidas de Bogotá durante los fines de semana, donde las tragedias viales suelen ser noticia recurrente debido a la imprudencia y la velocidad.

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Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.