Darío Forero, quien había sido reportado como desaparecido desde la tarde del miércoles 29 de abril, fue hallado sin vida en el parque Islandia, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

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Según la información divulgada por Blu Radio, Forero la madrugada del jueves 30 de abril en el parque Islandia. De manera preliminar, las autoridades indicaron que el cadáver no presentaba signos visibles de violencia, aunque serán los exámenes forenses los que determinen las causas exactas de la muerte.

Sus familiares reportaron su desaparición y difundieron un cartel en redes sociales con la esperanza de obtener información sobre su paradero. Incluso, la senadora Angélica Lozano compartió una publicación en la que informó que Forero estaba trabajando en su vehículo, prestando servicio a través de una aplicación de transporte, cuando se perdió todo contacto con él.

¿Qué pasó con el vehículo que conducía Darío Forero?

Darío Forero conducía un Nissan March de color gris, vehículo que permanece desaparecido y no fue hallado junto a su cuerpo en el parque Islandia, de acuerdo con la emisora.

El conductor fue visto por última vez a las 4:30 de la tarde del miércoles 29 de abril, cerca de la estación de TransMilenio Las Nieves, mientras manejaba ese carro. En ese momento vestía chaqueta negra, según información que circuló en redes sociales.

La ubicación del automóvil es una pieza clave para las autoridades, ya que permitiría establecer el recorrido final de Forero y esclarecer qué ocurrió después de su última aparición; sin embargo, todo apunta a que se trató de un robo.