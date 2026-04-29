El hecho, inicialmente atribuido a un grupo armado, dejó al menos una persona muerta, según información preliminar que aún está en proceso de verificación.

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La situación genera preocupación por la seguridad en la región, donde persisten hechos de violencia que afectan a la población civil y al sector productivo.

Las autoridades avanzan en la recolección de información para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas del ataque que enluta a una familia y sacude al gremio azucarero.

Disidencias de las Farc se adjudican atentado en Cauca

Las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco, conocidas como Estado Mayor Central, reconocieron su responsabilidad en el atentado ocurrido el pasado 25 de abril en Cajibío, Cauca, que dejó 20 personas muertas y más de 30 heridas.

El ataque se produjo en medio de un retén ilegal en la vía Panamericana, donde los insurgentes generaron congestión vehicular mediante grafitis para atraer a las autoridades y luego detonaron explosivos cuando varios vehículos quedaron atrapados.

En un comunicado, el grupo armado admitió el hecho y señaló que se trató de un “error táctico” injustificable, expresando condolencias a las víctimas, muchas de ellas civiles sin relación con el conflicto, incluidos adultos mayores y campesinos.

Aunque calificaron el ataque como un “incidente”, aceptaron su responsabilidad política y aseguraron estar dispuestos a reparar el daño causado.

Asimismo, contextualizaron el atentado dentro de más de seis décadas de conflicto armado en Colombia, argumentando causas como la exclusión política y la desigualdad.

También pidieron un desescalamiento del conflicto, insistiendo en la necesidad de una solución política. Sin embargo, reiteraron críticas hacia las Fuerzas Militares, señalando agresiones en zonas rurales y responsabilizando a otros actores por la continuidad de la violencia.

Bajo Sospecha

Bajo Sospecha es un formato periodístico de investigación que revela, analiza y expone casos de alto impacto social, como presuntas estafas, irregularidades, crímenes, denuncias o situaciones que afectan a la ciudadanía.