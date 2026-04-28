El ataque, que dejó 21 civiles muertos cerca de Cajibío, ha encendido las alarmas sobre posibles conexiones internacionales del narcotráfico.

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Según el mandatario, existen indicios de que los explosivos que llegan a grupos armados en el Cauca podrían tener origen ecuatoriano, lo que refuerza la necesidad de esclarecer la cadena de suministro.

Esta solicitud se da en medio de una crisis diplomática entre Colombia y Ecuador, agravada por decisiones del presidente Daniel Noboa, como la imposición de aranceles a productos colombianos.

Las tensiones aumentaron tras declaraciones cruzadas entre ambos gobiernos, incluyendo críticas de Petro sobre la situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y acusaciones de Noboa sobre supuestos encuentros del mandatario colombiano con personas vinculadas al narcotráfico.

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Además, Petro planteó la hipótesis de que estos atentados buscan desestabilizar el país y sabotear las elecciones presidenciales, generando miedo en la población.

Según indicó, las disidencias de las FARC estarían actuando bajo órdenes de estructuras del narcotráfico y habrían cambiado su estrategia, enfocándose ahora en atacar a civiles para generar mayor impacto.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.