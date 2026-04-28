El expresidente Iván Duque volvió a lanzar críticas contra el presidente Gustavo Petro, esta vez como respuesta directa a las cifras presentadas por el mandatario durante una reciente alocución.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Petro ordenó cierre de EPS y mostró chats sobre supuesto soborno ofrecido por IPS a Quintero)

El pronunciamiento de Duque se dio luego de que el jefe de Estado expusiera un balance sobre distintos temas del país, entre ellos cultivos ilícitos, salud y seguridad. A partir de esos datos, el exmandatario cuestionó lo que considera un manejo equivocado de la política antidrogas.

En su reacción, Duque señaló que las cifras no reflejarían la realidad del país y advirtió sobre un posible crecimiento de las economías ilegales, insistiendo en que el actual enfoque estaría debilitando la lucha contra el narcotráfico, un tema ligado a la seguridad nacional.

Lee También

Además, reforzó su posición al compartir un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que, según afirmó, se evidenciaría un aumento de los cultivos ilícitos durante la actual administración.

Duque utilizó estas cifras para cuestionar el enfoque del Gobierno frente a las economías ilegales, señalando que los datos internacionales contrastarían con el balance presentado en la alocución presidencial y reavivan el debate sobre la política antidrogas.

Otra vez, en el reality del Petroverso, sale el líder cósmico a cambiar los hechos con sobredosis de café. Acá se aprecia el efecto del Gobierno Petro en el narcotráfico. Todas las condiciones para su expansión.¿Qué pasó con el reporte de la ONU que censuraron? pic.twitter.com/ouOsuY5jqk — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 28, 2026

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre narcotráfico en su alocución?

Durante su intervención, Gustavo Petro presentó cifras sobre los cultivos de coca, señalando que el país cuenta con 258.144 hectáreas productivas y 52.000 abandonadas a diciembre de 2025, lo que, según explicó, evidencia una tendencia de reducción de cultivos luego del pico registrado en 2023.

El mandatario también aseguró que el crecimiento de estas áreas fue mayor durante el gobierno anterior, al indicar que aumentaron un 69 % en ese periodo, mientras que en su administración el incremento sería del 18 %, defendiendo así su estrategia frente al narcotráfico. Pero esas cifras fueron desmentidas por Duque.

📸| En alocución, el Presidente @petrogustavo abordó temas principales para el país: ▪️ Cultivos de coca: 258.144 hectáreas productivas (0,23 % del territorio) y 52.000 abandonadas a diciembre de 2025. Señaló que, tras el pico de 262 mil hectáreas en 2023, el país completa tres… pic.twitter.com/QtcUZK2XWz — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 28, 2026

En cuanto a la sustitución, afirmó que los programas avanzan en regiones como el sur de Nariño, el Pacífico, Putumayo y el Catatumbo, y rechazó versiones que hablan de connivencia con grupos ilegales, destacando el acompañamiento internacional en estos procesos.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.