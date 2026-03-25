El expresidente Iván Duque apuntó nuevamente contra Iván Cepeda, a quien calificó como un candidato que “parece un meme”, en medio de la carrera por las elecciones.

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En conversación con Semana, el exmandatario aseguró: “Petro quiere utilizar todos los recursos del Estado para tratar de dejar a su candidato en el poder. Nunca habíamos visto algo tan descarado como esas intervenciones que todos los días hace en política Petro para tratar de dejar a su candidato. Inclusive, prácticamente con un candidato que parece un meme, porque no debate, no habla, no dice, todo lo lee”.

En ese mismo espacio, Duque también cuestionó la forma en la que Cepeda hace política y lanzó una crítica directa. “Porque el odio no es un buen consejero. A mí no me gusta la gente que hace política con prejuicios y sobre todo con dogmatismos ideológicos; eso le hace daño a la democracia. Entonces, cuando uno ve cómo él se ha ensañado en atacar a sus contradictores políticos, pues eso no es positivo para el país”, dijo.

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Por otro lado, Duque también se refirió a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, sobre quienes pidió evitar enfrentamientos que puedan favorecer a la izquierda. “Yo creo que hay tres realidades. El país, como está hoy, va mal. Estamos en una crisis fiscal, en una crisis energética, en una crisis de salud, en una crisis de seguridad, en una crisis de relaciones internacionales, por solo mencionar algunas, y hay que derrotar al heredero de Petro”, afirmó al medio citado.

En esa línea, el exmandatario insistió en que las diferencias entre candidatos deben manejarse con cautela. “Entonces creo que tiene que haber unas reglas donde en la sana emulación también se tenga la posibilidad de revisar cuando ya se esté acercando la elección, para que quien haya marcado una distancia importante, pues pueda eventualmente tener el respaldo del otro candidato y también de otros sectores para tratar de ganar en primera vuelta”, concluyó Duque.

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