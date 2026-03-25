Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, afirmó que no tiene ningún compromiso de apoyar a otros candidatos en caso de que su coalición no llegue a la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

“No tengo ningún compromiso alrededor de eso. Yo estoy acompañando a Paloma como fórmula vicepresidencial y voy a trabajar hasta que me dé toda la energía y el tiempo de aquí al 31 de mayo para que ella pueda ser la próxima presidenta de Colombia y de paso yo ayudarle siendo un excelente vicepresidente para ella y para el país”, detalló Oviedo en entrevista con Luis Carlos Vélez.

En particular, descartó un respaldo anticipado a figuras como Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella, dejando claro que cualquier decisión se tomará únicamente después de la primera vuelta del 31 de mayo.

Oviedo subrayó que su prioridad es trabajar hasta el final por la candidatura de Valencia y que su postura responde a la intención de no anticipar alianzas en un escenario político incierto.

Lee También

Sus declaraciones reflejan la volatilidad del panorama electoral, donde las alianzas aún no están definidas y los apoyos podrían cambiar según los resultados.

En paralelo, otras campañas han avanzado en acuerdos estratégicos, como la alianza entre Juan Fernando Cristo e Iván Cepeda, que busca consolidar una base política más amplia en torno a reformas sociales.

Mientras tanto, partidos tradicionales han postergado la definición de sus respaldos, lo que mantiene abierto el panorama.

Valencia, por su parte, ha intentado atraer apoyos de sectores de centro, aunque esto ha generado tensiones internas. En conjunto, la contienda presidencial se caracteriza por la incertidumbre y la reconfiguración constante de fuerzas políticas.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.