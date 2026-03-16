La madre de la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia relató que la determinación de su hijo de comprometer su patrimonio personal para sostener su proyecto político causó fuertes desacuerdos entre ambos.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Es homofóbico”: Paloma Valencia, a Petro, por comentarios que lanzó sobre Juan Daniel Oviedo)

Según contó Arango en diálogo con Semana, el conflicto comenzó cuando Oviedo decidió hipotecar su vivienda y utilizar sus ahorros personales para financiar su aspiración política a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones pasadas.

La decisión, explicó, la tomó por sorpresa y provocó una profunda molestia dentro de la familia, al punto de que durante varios meses la comunicación entre madre e hijo se volvió distante.

Lee También

“Me molestó terriblemente”: la mamá de Juan Daniel Oviedo habló con SEMANA y contó que duró distanciada meses de su hijo porque hipotecó su vivienda para hacer política. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/yC1vHekK4a — Revista Semana (@RevistaSemana) March 16, 2026

Para ella, el patrimonio y la estabilidad económica siempre han sido prioridades fundamentales, una visión que —según explicó— trató de inculcarle desde que comenzó su vida laboral.

“Me molestó terriblemente porque pienso yo que uno viene con la idea o me enseñó mi papá que tener casa no es riqueza, pero no tenerla es pobreza”, contó.

Arango explicó que durante años insistió en que su hijo debía priorizar la compra de propiedades para asegurar su futuro financiero. “Yo le recalqué a Juan Daniel Oviedo desde que empezó su vida laboral que lo primero que tenía que hacerse era un apartamento, después otro apartamento y su oficina”, relató.

Por eso, cuando se enteró de que había hipotecado su vivienda para financiar su campaña política, el impacto fue fuerte. “Y me sale con que todo se hipotecó para la campaña política para la alcaldía. Eso me derrumbó. Me derrumbó totalmente”, afirmó.

Según contó, la preocupación aumentó cuando supo que también estaba dispuesto a comprometer sus bienes para seguir impulsando su proyecto político en las elecciones de 2026.

Lee También

Juan Daniel Oviedo y su madre se reconciliaron

A pesar de las diferencias que surgieron en ese momento, Arango aseguró que actualmente mantiene un respaldo total hacia su hijo.

Aunque reconoce que la decisión le causó angustia, considera que Oviedo tiene la capacidad de superar las dificultades económicas que puedan surgir. “Ya aquí no puedo hacer absolutamente nada. La vida continúa, tiene las puertas abiertas en la vida. Como va muy bien, está subiendo, lo va a pagar”, señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Daniel Oviedo (@jdoviedoar)

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.