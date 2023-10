El Consejo Nacional Electoral podría revocar la candidatura de Juan Daniel Oviedo, quien busca llegar a la Alcaldía de Bogotá. El lío radica en que suscribió un contrato con el Fondo Nacional de Garantías, en el cual arrendó un inmueble suyo para uso de dicha entidad.

Oviedo explicó en Blu Radio que el arriendo de ese inmueble es clave para su bolsillo, ya que hace tiempo no devenga sueldos y, como la legislación colombiana establece que los recursos de los aportes a su campaña no pueden financiar su salario, no vio problema alguno en obtener un dinero por el alquiler de ese espacio.

“Yo tengo que cuidar mi patrimonio personal. Lo evalué jurídicamente y tenía claro que no había casual de inhabilidad porque no hay forma de establecer un privilegio político o un beneficio de ese contrato. Por consiguiente, cuando se discutió internamente con el equipo, se procedió al tema y se firmó el contrato”, explicó en la emisora.

Aprovechando que el candidato mencionó sus finanzas personales, el periodista Néstor Morales le preguntó sobre cuánto dinero ha gastado en la campaña, ya que ese plata la podría perder si el CNE revoca si candidatura.

Oviedo, sin pelos en la lengua, detalló que solicitó un préstamo con el banco BBVA por 150 millones de pesos y otro por 120. Es decir, ha destinado 270 millones de pesos para su campaña.

Ante el riesgo de quedar con la deuda y sin candidatura (lo cual lo privaría de recibir el dinero por concepto de reposición de votos), Oviedo respondió que “el proceso de recolección de firmas tiene una contabilidad separada al de la candidatura, inscrita el 14 de julio”. Es decir, confía en no perder esa plata.

Además, contó cuál será su estrategia en caso de que el CNE le revoque su candidatura. “No hay que ser tan fatalista. Tenemos la posibilidad de hacer un recurso de reposición y de tutelar ante el Consejo de Estado la protección al derecho de ser elegido. La institucionalidad nos va a dar un camino”, concluyó en el citado medio radial.

El candidato Oviedo suscribió un contrato con el Fondo Nacional de Garantías, en el cual arrendó un inmueble para uso de dicha entidad.

La ley prohíbe que los aspirantes a cargos públicos tengan contratos con entidades gubernamentales un año antes de las elecciones y el acuerdo del alquiler de la oficina de 80 metros cuadrados en el centro de Bogotá fue firmado solo nueve días antes del cierre de inscripciones para las elecciones regionales.

El inmueble, utilizado actualmente como una de las bodegas de archivo del FNG, se alquiló por un valor mensual de $ 3.800.000 durante un año y medio, e incluye un espacio de parqueadero y depósito privado, según relató Oviedo en la emisora.

