Juan Daniel Oviedo es uno de los aspirantes fuertes a la Alcaldía de Bogotá. El político intenta ganar adeptos con su experiencia como director del Dane; quiere ayudar a la capital desde la economía para así atacar la desigualdad, ese es su mayor compromiso.

Por eso, el candidato decidió vivir en Bosa durante un tiempo para saber a profundidad lo que ocurre en ese sector de la ciudad. Eso sí, esta experiencia le funcionó para conocer también otros lugares del sur de la capital.

Precisamente, en charla con ‘Juanpis González’ (Alejandro Riaño), Oviedo contó cómo le fue viviendo allí y confesó que uno de los placeres que descubrió con su pareja fue salir de rumba a varios sitios populares.

Para el candidato a la Alcaldía, uno de los mejores momentos los vivió con su pareja, pues salió de rumba y conoció cómo se vive la fiesta en un sector como la Primera de Mayo, reconocido por muchos bogotanos por sus bares y discotecas.

“En Bosa he comido muy rico, bailado delicioso. Hemos ido con Sebastián a la Primera de Mayo. Buena rumba, buena música […]. También tuvimos la posibilidad de conocer emprendimientos maravillosos”, contó Oviedo en la entrevista.

El candidato, orgulloso, dejó claro que la gente no se incomodaba con su presencia, es más, muchos lo guiaban, le enseñaban y mostraban el sector.

Por otro lado, el exdirector del Dane dijo que su intención principal de ir a vivir allí fue tomar nota de lo que no se cuenta en los noticieros, lo que no se reconoce y actuar si gana la Alcaldía.

“A mí me parece que fue una cosa chévere decirle a la gente que en Bogotá no hay conversaciones vetadas. Todos podemos interactuar y compartir espacios. En Bosa he comido muy rico, bailado delicioso”, concluyó.