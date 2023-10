El Consejo Nacional Electoral mantuvo la candidatura de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá, confirmaron fuentes a Caracol Radio, aliado de Pulzo. El órgano electoral negó la solicitud de revocatoria de la inscripción.

Al órgano electoral había llegado una denuncia que planteaba que la renuncia de Gustavo Bolívar no había surtido el trámite correspondiente, porque no se publicó en la Gaceta del Congreso el acta de la Mesa Directiva para “revisar y decidir la solicitud de renuncia” por el hoy exsenador.

(Vea también: Gustavo Bolívar, a lo Petro, amenaza con no volver a debates para Alcaldía de Bogotá)

“Al no haberse realizado la publicación del acto administrativo expedido por la Mesa Directiva del Senado de la República (Resolución de Mesa Directiva No. 166 del 31 de diciembre de 2022), el trámite administrativo iniciado por el señor Gustavo Bolívar Moreno carece de fuerza vinculante, en virtud a que el acto administrativo mencionado no se encuentre en firme conforme a lo establecido en el numeral 1) del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 (…)”, señalaba la solicitud.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, que también estudia revocatoria a candidatura de Carlos Galán, no encontró mérito suficiente para revocar la inscripción de la candidatura a las elecciones regionales de Gustavo Bolívar, pues su renuncia estuvo, según el órgano electoral, ajustada a la ley y a los procedimientos establecidos.

Lee todas las noticias de elecciones-colombia-2023 hoy aquí.