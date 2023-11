Después de la derrota que sufrió Gustavo Petro en las elecciones regionales del pasado 29 de octubre, en las que, por ejemplo, su candidato a la Alcaldía de Bogotá, ciudad considerada como bastión del petrismo, perdió estruendosamente frente a Carlos Fernando Galán, el país quedó a la expectativa por el ofrecimiento que hizo ese mismo día el presidente agitando su todavía no bien calara idea de un acuerdo nacional.

“Hoy, en las horas de la tarde, tendremos los resultados de los nuevos mandatarios y mandatarias de todo el país. Con todos ellos, el presidente de la República se reunirá sin excepción para construir en común una potencia mundial de la vida, no de la muerte”, dijo Petro inmediatamente después de depositar su voto.

Como las elecciones del domingo a esa hora aún eran incipientes, seguramente Petro consideró que sus candidatos en todo el país iban a salir victoriosos y que el mensaje que estaba dando tenía destinatarios específicos. Pero con el paso de las horas se fue dibujando la derrota del Pacto Histórico en el país, con graves pérdidas, además de Bogotá, en Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras.

Esa situación hizo que el mensaje que había dado Petro por la mañana cobrara más valor, porque quienes lo tenían muy presente vieron en ese ofrecimiento un verdadero cambio de actitud del mandatario, que tendría, según su anuncio, la magnanimidad de reunirse con quienes habían vencido a sus candidatos.

Pero, con el paso de las horas, esos candidatos que fueron elegidos vieron cómo el presidente no los convocaba. Carlos Fernando Galán, en Bogotá, se pudo reunir con la alcaldesa saliente, Claudia López, y con otras autoridades, pero del presidente nada.

En Medellín, Federico Gutiérrez dijo en Caracol Radio: “Bueno, la verdad, no sé, no estoy convocado, no sé hasta el momento. Pero ya, de una vez, si a mí me llega la invitación del presidente, por supuesto que estamos llamados a ir, a tener un diálogo sincero, respetuoso, a partir de las diferencias”.

El alcalde electo de la capital antioqueña manifestó también el sentir del país ante el ofrecimiento que había hecho Petro: “Yo creo que es importante que entendamos que ayer el país habló, que hay un cambio político en el sentido de las regiones, que es importante que el presidente Petro entienda que el llamado que hace el país ayer se dirigió básicamente a él. El país no va bien y yo creo que si él tiene la actitud de que podamos hablar, de que pueda haber un diálogo y podamos construir entre todos, yo siempre voy a estar dispuesto para trabajar por Medellín y por el país”.

Este jueves, el presidente Petro aclaró que sí se va a reunir con los mandatarios elegidos, aunque precisó que lo hará “antes que nada” con los que “provienen de la campaña victoriosa a la presidencia”. Difícil entender el acuerdo nacional que agita como bandera si solo lo va a pactar con los de su propia cuerda.

Lo curioso es que en su cuenta de X (antes Twitter) insiste en una idea supuestamente aglutinante, pero con los suyos: “Convocaremos este gran Frente Amplio del Cambio, para juntar esfuerzos y construir la potencia de la vida”.

Le agradezco a la gobernadora electa del Chocó su apoyo fundamental en mi campaña presidencial. El liberalismo y el progresismo se unieron desde entonces para triunfar no solo en la presidencia sino ahora en la gobernación. Reuniremos antes que nada los gobernadores y alcaldes… https://t.co/hmwFUlFGmx — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2023

