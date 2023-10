El alcalde electo de Medellín Federico Gutiérrez conversó con La Luciérnaga de Caracol Radio un día después de su contundente victoria para repetir la alcaldía de Medellín. En ella destacó la mayoría que logró su partido político Creemos en el Concejo de la ciudad con la tercera parte del total.

(Lea también: “El país generó un cambio”: Federico Gutiérrez se fue de frente contra Gobierno Petro)

Durante la conversación con los participantes del programa se le consultó sobre si ya había recibido la invitación formal que había hecho el presidente Gustavo Petro a los electos mandatarios para reunirse, indicó que no ha sido informado, pero que tiene toda la intención de asistir.

“Bueno, la verdad, no sé, no estoy convocado, no sé hasta el momento, pero ya de una vez, si a mí me llega la invitación del presidente, por supuesto que estamos llamados a ir, a tener un diálogo sincero, respetuoso, a partir de las diferencias, y yo creo que es importante que entendamos que ayer el país habló, que hay un cambio político en el sentido de las regiones, que es importante que el presidente Petro entienda que el llamado que hace el país ayer se dirigió básicamente a él, el país no va bien y yo creo que si él tiene la actitud de que podamos hablar, de que pueda haber un diálogo y podamos construir entre todos, yo siempre voy a estar dispuesto para trabajar por Medellín y por el país” dijo Federico Gutiérrez.

El electo alcalde y su partido tiene siete concejales de los 21, pero, además, se le pueden sumar otros cinco Corporados que ganaron por el Centro Democrático, partido que apoyó a Federico Gutiérrez.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.