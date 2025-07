El mundo digital no está exento de problemas y, cuando estos interfieren con cuestiones tan sensibles como el pago de impuestos, la situación puede volverse crítica muy rápidamente. Es exactamente esta incidencia la que tiene que afrontar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), al experimentar su plataforma web fallas técnicas durante la mañana de este 31 de julio, en pleno cierre de mes y justo cuando se dispuso la información exógena sobre la declaración de renta de los colombianos.

La fecha del misterioso y perjudicial impase no podría haber sido peor. Coincidió con la fecha límite oficial para que muchas personas jurídicas presentaran sus declaraciones de renta y otros impuestos, agudizando la gravedad de la perturbación.

Este desafortunado episodio desató una tormenta de quejas por parte de los usuarios de la plataforma que se expandió a lo largo y ancho de diversas redes sociales y grupos de WhatsApp. Los contadores públicos, afectados directamente, expresaron su agobio, enojo e inconformidad por una situación que no solo representaba un detrimento en su labor, sino que ponía en jaque a los contribuyentes que asesoran.

El miedo a las sanciones e intereses por incumplimiento de plazos se apoderó de todos, a pesar de que las razones de los retrasos eran completamente ajenas a ellos.

Ante esta situación, la Dian hasta el momento no se ha pronunciado, aunque si hay reportes de fallas sobre todo en el servicio móvil para los usuarios, que se presenta con intermitencia en la página web de dicha entidad y durante el proceso de declaración de renta.

Estos son algunos de los reportes

