Este martes 29 de julio, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes llevó a cabo una votación crucial para definir la mesa directiva de esta instancia legislativa. La elección, que resultó en la designación de Gabriel Becerra del Pacto Histórico como presidente luego de un empate 20-20 con Carlos Ardila del Partido Liberal, resuelto por un lanzamiento de moneda, estuvo marcada por la notable ausencia del representante Miguel Polo Polo.

Su no participación provocó revuelo y especulaciones, a las que el congresista respondió a través de un video publicado en sus redes sociales, donde explicó los motivos de su ausencia, ligados a serios problemas de salud.

Desde una camilla en la clínica Marly, Polo Polo se pronunció para aclarar las circunstancias que le impidieron asistir a la sesión. En un mensaje directo y emotivo, el representante detalló cuál fue el problema de salud que sufrió.

“Para los que no saben, tengo antecedentes cardiacos en mi familia, y sufro de presión arterial, que la llevo controlada, gracias a Dios. Pero en las últimas dos semanas, he tenido un pico alto de presión arterial, por lo que mi médico me atendió, me revisó, me realizó 4 electrocardiogramas y vio algo inusual que no le gustó y me remitió a urgencias”, indicó el congresista.