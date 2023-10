Carlos Fernando Galán fue electo el pasado domingo 29 de octubre como el nuevo alcalde de Bogotá para el periodo 2024 – 2027. El candidato del Nuevo Liberalismo zanjó la posibilidad de que se llevara a cabo, por primera vez en la historia, una segunda vuelta en la capital para definir el sucesor de Claudia López.

Luego de alcanzar más de 1.6 millones de votos y superar el 50 %, Galán se impuso frente a sus principales contendores en esta contienda, la cual ha sido reconocida como una de las más reñidas y complejas de los últimos años, la gran sorpresa de las elecciones, Juan Daniel Oviedo, y el alfil del Gobierno Nacional, Gustavo Bolívar.

Bolívar, quien se perfilaba como el más opcionado para hacer frente al hijo del inmolado político liberal, Luis Carlos Galán, el cual fue asesinado en plena campaña presidencial en 1989, tan solo recogió el 18 % total de los sufragios a pesar, o como consecuencia, de ser la clara ficha del presidente Gustavo Petro.

“Nos falló el cálculo”

En 6AM HOY por HOY de Caracol Radio, el excongresista y excandidato a la Alcaldía de Bogotá contó detalles de la campaña política, la cual fue entendida como un plebiscito a la gestión del Gobierno de Gustavo Petro y a la que Julio Sánchez Cristo criticó, de la que aseguró aún se está “curando por heridas de la quemada”.

“Creo que nos falló el cálculo. Yo hablé con varios congresistas, quienes me aseguraron que para segunda vuelta todos venían a Bogotá a hacer campaña, porque en primera estaban en su territorio impulsando las campañas locales. Nadie se imaginaba que en primera vuelta se liquidaba el asunto”, detalló Bolívar, quien confirmó qué hará luego de perder.

A su vez, sostuvo que los comicios fueron un referendo hacia la gestión de Gustavo Petro, especialmente en la capital, donde reconoció que hubo factores decisivos como el incremento en el precio de la gasolina que ha tenido un particular impacto en la clase media bogotana: “hubo ineficacia desde el gobierno para explicar que se subía la gasolina o se hundía el país”.

Gustavo Bolívar dijo que no quería ser alcalde

Sin embargo, destacó que a pesar de que este es el único reclamo que tiene frente al Ejecutivo, la decisión de incrementar los precios del combustible tienen razones de peso como hacerle frente al déficit heredado de gobiernos anteriores que podrían tener consecuencias con las calificadoras de riesgo.

“Yo al comienzo no quería ser alcalde. Yo estoy trabajando y no podía hacer las dos cosas, pero tuve que adelantar la campaña y trabajar al tiempo porque ya me había comprometido con dos compañías. Entre 5:00 a. m. y 9:00 a.m. trabajando en mi casa y después salía a hacer campaña. Me iba afectando la salud”, aseguró Bolívar, quien reconoció que a lo mejor no estaba haciendo las cosas bien.

No obstante, indicó que una vez empezó su correría por los barrios y su acercamiento con los ciudadanos se fue despertando la pasión que mantuvo hasta las últimas jornadas de campaña. Sin embargo, explicó que hubo un tema que le jugó en contra, y fue el intento del presidente Gustavo Petro en convertir un plebiscito, las elecciones.

El Metro fue la espada de Damocles

En ese sentido, detalló que al principio de la campaña la seguridad y movilidad eran los dos ejes temáticos; sin embargo, el presidente viró la discusión hacia la primera línea del metro que jugó en su contra, así como lo que calificó como “participación política” de la alcaldesa actual, Claudia López, que ya se reunió con Galán.

“Claudia salió muy hábilmente a participar en política en todas las emisoras a decir que no votaran por el que iba a detener el metro. Yo nunca dije que lo fuera a detener, sino que me gustaría que fuera subterráneo. Sin embargo, va a haber metro elevado, que es el mayor error histórico que va a atener esta ciudad”, detalló Bolívar.

Faltan tres años de Gobierno

Frente a la gestión del Gobierno de Gustavo Petro y el claro mensaje que los ciudadanos le enviaron en las urnas, Bolívar se escudó asegurando que el primer año se invirtió en establecer las bases económicas para el cambio que se contempló impulsar desde la campaña presidencial.

“La gente no toma en cuenta que aún nos faltan tres años de gobierno. Y en estos tres años vamos a demostrar que sí había un cambio. Lo que pasa es que el primer semestre se nos fue en la reforma tributaria y el segundo aprobando el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Pero lo que viene es una formidable inversión social que no se ha visto en Colombia”, aseguró Bolívar.

