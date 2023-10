Con un total de 3.421 votos, el músico y candidato del partido Alianza Verde, Ángel Orozco Vega, se convirtió la noche del domingo 29 de octubre en el alcalde electo del municipio de Soplaviento, Bolívar, derrotando al candidato del partido conservador Tomás Daza.

Orozco Vega es reconocido por ser el bajista del cantante de música vallenata ‘Rafa’ Pérez, quien a través de sus redes sociales lo felicitó y lamentó que durante los próximos 4 años no podrá tenerlo dentro de su agrupación.

"Tengo un hermano, que acaba de ser elegido alcalde en su pueblo. Me va a dar guayabo mirar mi grupo y que no estés ahí, pero me llena de orgullo y satisfacción saber que estás cumpliendo un propósito que Dios puso en tu corazón", escribió el cantante en su cuenta de X, donde compartió una fotografía junto al músico.

Orozco Vega manifestó que decidió aspirar al cargo de alcalde de su municipio para “cambiar su historia y reconstruir Soplaviento”.

"Tomé la decisión de aspirar por primera vez a un cargo de elección popular porque tengo el firme propósito de cambiar la historia de nuestro pueblo, tengo el sueño que entre todos podemos reconstruir un Soplaviento seguro, con sentido de pertenencia, valorado en el ámbito deportivo y cultural, con acceso a servicios de salud de calidad, con agua potable y con la educación como eje transformador", expresó en sus redes sociales.

