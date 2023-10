El candidato Mikhail Krasnov resultó electo como el nuevo alcalde de Tunja para el periodo administrativo 2024-2027, luego de las elecciones 2023.

Para la alcaldía de Tunja la situación resultaba un poco incierta, pues el panorama electoral estaba marcado por la carta del actual mandatario, el apoyado por Carlos Amaya, un candidato independiente y un ruso que hace 15 años vive en la ciudad y optó por mostrarse como el académico que vendría a tomar las riendas.

Para esta ocasión, 132.460 ciudadanos estaban habilitados para ejercer su voto en un total de 26 puestos y 395 mesas, y tomar la decisión de quién sería el encargado de enfrentar situaciones propias de una ciudad pequeña en crecimiento.

Según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), por factores como capital humano y educación, esta ciudad es la tercera en competitividad en el país, detrás de Bogotá y Medellín. Sin embargo, desagregados los factores generales, se empiezan a evidenciar las falencias, explicó para Radio Nacional de Colombia el docente e investigador de la Escuela Superior de Administración Pública, Jacinto Pineda.

Por ejemplo, en el trimestre junio-agosto del presente año, Tunja se ubicó como la novena ciudad menos desocupada, estando por encima de las 13 áreas metropolitanas más importantes del país. Situación que se evidencia en las calles de la ciudad a través de la informalidad y los comentarios del ciudadano de a pie sobre la falta de empleos de calidad, y comercio que aumente las posibilidades de trabajo. El reto en este aspecto es seguir disminuyendo el desempleo.

A esto, se le suma la urgencia de recuperar la malla asfáltica de la ciudad, que estando en franco deterioro, requiere de más de $ 500 mil millones de pesos para su reparcheo. Este valor proviene de análisis realizados por la actual y pasadas alcaldías. Sin embargo, lo único que quedó claro en medio de las jornadas de debate en la ciudad es que no se sabe con exactitud de qué fondo provendrán estos recursos para la ciudad.

Y el otro tema crucial para la ciudad es la recolección de las basuras, pues Tunja recibe los residuos de más de un centenar de municipios del departamento.

Por último, pero no menos importante, la inseguridad se ha apoderado de los habitantes de esta capital. Al punto que algunos hoteles en el centro de la ciudad optan por cerrar con candado las puertas mientras no esté nadie entrando o saliendo, incluso cuando hay presencia de seguridad.

Oriundo de Sarátov, Rusia, una población de la desaparecida Unión Soviética, Mikhail Krasnov llegó a Tunja hace 15 años como estudiante de intercambio proveniente de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania.

Además, es capaz de hablar seis idiomas. Esa virtud políglota le ha permitido dictar clases en la UPTC de Boyacá, pero también ha sido docente en universidades como ESAP, Distrital Francisco José de Caldas y Santo Tomás. Se ha desempeñado como asesor económico en el sector privado y público, y el tiempo le es suficiente para ser traductor e intérprete, investigador, conferencista, comerciante, entre otros.

“Durante estos 15 años me di cuenta de cómo no debe ser la política, cómo no debe ser la gobernación y porque estoy seguro que desde la posición ciudadana y académica me permiten brindarle la experiencia a mi ciudad”, contó para Radio Nacional de Colombia el día antes de las elecciones.