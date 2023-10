Después de lo que fue la jornada de Elecciones Regionales del pasado domingo 29 de octubre de 2023, fueron muchos los de la farándula que lo intentaron y no lo lograron. Y aunque Fairuz Valdiri no es la más famosa de su familia, el apoyo de su hermana Andrea parecía que iba a llevarla a la Asamblea del Atlántico para el periodo 2024-2027.

Según las cifras que se consignan en los datos oficiales de la Registraduría, la hermana de la ‘influenciadora’ barranquillera consiguió cerca de 16.500 votos, a falta de que se den todos los boletines y mesas informadas. Pero ya se sabe que no pasó el umbral y por eso quedó por fuera, siendo la segunda votación del Partido de la U y superada por Harry Canedo que llegó a 33.000.

Andrea Valdiri no votó por su hermana por estar de vacaciones

Aunque a muchos les parezca increíble, ya que desde hace un buen tiempo Andrea y su familia venían promocionando las intenciones políticas de Fairuz, para la jornada electoral la ‘influenciadora’ se fue de viaje de conciliación con su joven esposo Felipe Saruma. Por eso ellos no le aportaron el voto y fue extraño que no estuvieran en un día tan importante.

La ausencia de Andrea Valdiri se confirmó a pocas horas de que se terminaran las elecciones cerca de la medianoche colombiana, pero ella subió una historia de Instagram a plena luz del día y se comprobó que seguía viajando por Europa. Y con felicidad, así saludó a sus millones de seguidores: “Con esta mañana increíble y este sol espectacular, ¿sabes qué te quiero decir?…”.

Sin mencionar que no pudo votar por su hermana mayor, ‘la Valdiri’ agradeció a los que sí lo hicieron:

“[Quiero] Darte las gracias por apoyarme a mí, a mi hermana Fairuz, porque creíste en nosotras, apoyaste su proyecto, porque los buenos somos más y las cosas que ella hace, las hace con mucho amor”.

Andrea Valdiri y su reacción porque su hermana perdió en las elecciones del Atlántico

En su momento, hubo críticas porque el público entendió que la idea de meterse a la política estaba basada en la fama de la ‘influenciadora’, Fairuz Valdiri tiene preparación en la academia, fue decana de la facultad de Ingeniería de la Universidad de la Costa y también ha estado en el manejo y campañas sociales de Andrea. Por eso tanta fe y confianza de la famosa en su carrera política a futuro:

“Tomarte el tiempo de ir a votar por mi hermana, fue muy bonito para nosotros y para mí, ya me siento ganadora. A pesar de que mi hermana no quedó, conocimos gente maravillosa, casos maravillosos. Nunca va a ser pérdida de tiempo, jamás. Hay muchas puertas que se nos cierran, pero mil se nos abren y nos damos cuenta de que las cosas que hacemos, las hacemos de corazón. Vamos a luchar hasta el fin y se abrirá una maravillosa”.

Eso sí, quedó claro que los votos no se endosan en las elecciones y que los seguidores no se reflejan en votos, pero Andrea Valdiri considera que “fue lindo y espectacular” haber llegado a esa cifra de forma honesta:

“16.000 votos, sin comprar y sin nada. Ya me siento ganadora, increíble que muchas personas creyeron en nosotros, escucharon todas esas propuestas bonitas de mi hermana y sé que se van a venir cosas grandes. Yo lo presiento, lo siento”.

Evidentemente, el apoyo de la familia seguirá, así como la idea de la mayor de las Valdiri de ir por un puesto político, eso se entendió con lo que dijo la ‘influenciadora’ en sus videos de vacaciones: “Vamos a estar siempre apoyándote, en lo que podamos. Los quiero, los amos, gracias, de verdad. Seguiré en mi viaje, con este sol maravilloso”.

La propia Fairuz Valdiri también subió mensajes en redes sociales para agradecer los votos que recibió su propuesta y su campaña de más de dos meses y contó: “No alcanzamos a cubrir el cupo, solo entró una persona de la lista del Partido de la U”. Además, ratificó que seguirá en el camino y quiere aplicar lo aprendido y no estaba molesta por la ausencia de su hermana, ya que compartió las historias que subió con este mensaje:

“Lección de vida: Cuando disfrutas el proceso, todo es ganancia. Te amo”.

