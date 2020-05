View this post on Instagram

Shujam, la hermana la Valdiri, aseguró después del escándalo que se vivió, que la casa de su mamá no se la regaló ninguna de sus hijas😱. . Además, aclaró que a ella no la mantiene nadie 😰. . Cabe recordar, que en medios de las versiones del enfrentamiento aseguraron que esa casa fue comprada por Andrea quien ayudaba también a su hermana🤯. . También, en el audio se escucha como la Valdiri grita “Mami si yo se los doy todo”💥