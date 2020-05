View this post on Instagram

Una cámara de seguridad del sector de la calle 93 con Kra 49c del norte de Barranquilla, grabó el momento exacto donde se estrelló el joven Moisés Díaz la pasada noche del 30 de abril, y descarta la hipótesis que venía siendo perseguido por la Policía, ya que como se puede ver no hay rastros de otros vehículos a la alta velocidad que iba el joven. Título y redacción original de Vallenato y más na © Foto: Captura de video Video: El Avance Informativo