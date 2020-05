green

Santiago Alarcón compartió un video en el que asegura que al evidenciar que muchos tuiteros están leyendo apartes de libros, poesías y cuentos, se le ocurrió hacer su propia declamación.

Lo original es que lo hizo con reguetón. En la grabación, Alarcón está recitando, con la entonación y la cara propia de quien lee poemas, pero utiliza la letra de la canción ‘Sin pijama’, de Becky G y Natti Natasha.

“Solo, solito en la habitación. Busca que busca de mi calor, uoh-oh, no, no. Quiere remedio pa’ tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, uoh-oh, no no. Que no se te apague la excitación, sabes que yo no te dejo plantao’. Calmao’ que yo voy en camino amor”, declamó Alarcón.

A raíz de la divertida dinámica del protagonista de ‘El man es Germán’, Martha Isabel Bolaños, conocida por su papel de ‘Pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, se le midió a declamar uno de los más recientes éxitos de Bad Bunny: ‘Yo perreo sola’.

“Antes tú me picheabas, tú me picheabas, ahora yo picheo (hmm nah), antes tú no querías, no querías, ahora yo no quiero (hmm, no), antes tú me picheabas, tú me picheabas), ahora yo picheo (jaja), antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui. Yo perreo sola, hmmm, yo perreo sola”, recitó Bolaños.

A continuación, el video de Santiago Alarcón y la ‘Pupuchurra’:

¡ Y ahora un Poema!

Espero que me manden sus videos Declamando reggaeton.

Háganle pues #DeclamandoReggaeton pic.twitter.com/cEiDAAolps — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) May 4, 2020