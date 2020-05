View this post on Instagram

AND FINALLY… SE CASÓ MI HERMANA! LA NIÑA QUE AMO, LA QUE SIEMPRE ESTA CONMIGO, LA MEJOR AMIGA, MI TODO… ME DUELE EL ALMA POR NO HABER ESTADO A SU LADO PERO HAY COSAS QUE SIMPLEMENTE NO PUEDO CONTROLAR. TE AMO Y DESEO QUE SEAS INFINITAMENTE FELIZ! ESPEREMOS HASTA EL MATRIMONIO DE LA IGLESIA Y LA GRAN FIESTA CUANDO DIOS PERMITA QUE ASÍ SEA… TE AMO Y SIEMPRE ESTARÉ A TU LADO.❤️ @mariamchar1 @josep.moreno