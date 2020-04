green

Son tres millones de ciudadanos en todo el país que desde este 7 de abril están recibiendo 160.000 pesos como ayuda económica para superar la crisis laboral por el coronavirus.

Según explicó el jefe de Estado, esas personas se eligieron en el cruce de varias bases de datos y se encontró que 1’200.000 de ellas tenían cuentas de ahorro, a donde ya se les hizo el giro directo, y quienes fueron notificados vía mensaje de texto.

Sin embargo, hay personas que hacen falta porque no están bancarizadas y por eso hay una forma en que podrán saber si fueron elegidas —por no estar en los programas sociales de Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o Devolución del IVA— y por estar “en la informalidad”, explicó Duque.

Las personas que fueron elegidas y no tienen cuentas en el sistema financiero se les enviará un mensaje de texto a su teléfono celular entre esta y la próxima semana indicándole la entidad financiera en donde debe abrir su producto digital de fácil uso donde recibirá sus recursos.

Para estas personas que no tienen cuenta, el Ingreso Solidario se pagará a través de AV Villas, Bancolombia, Davivienda y Movii.

¿Cómo consultar?

Si considera que es un potencial beneficiario y aún no ha sido contactado, entre a la página www.ingresosolidario.dnp.gov.co. En esa misma página podrá conocer más detalles de esta nueva ayuda.

Una vez allí podrán apreciar esta ventana en la que podrá hacer dar clic en el botón ‘consulte aquí si es beneficiario’:

Luego le aparecerá una ventana en la que será suficiente digitar su número de cédula y seleccionar la opción ‘No soy un robot’.

Cuando dé clic en ‘Buscar’, el sistema le informará si está entre los elegidos. Tenga en cuenta que la búsqueda le dice que su identificación “no está en el listado de HOGARES beneficiarios del Ingreso Solidario”, y por ello es recomendable hacer la búsqueda con todos los miembros de su familia que cumplen los requisitos para ser potenciales receptores de la ayuda.

Si por el contrario su número de cédula está allí, podrá seguir las instrucciones de dicho portal.

Tenga en cuenta que no necesita hacer una inscripción a este programa, pues las personas ya fueron elegidas, y por eso no necesita la ayuda de terceros. No se deje engañar. Solo deberá seguir las instrucciones del mensaje de texto que llegue a su celular, como se mencionó anteriormente.

Más detalles en este video diseñado por el Gobierno: