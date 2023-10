La relación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma ha sido una de las más comentadas de los últimos años. Su romance comenzó de manera muy reservada, pero poco a poco fueron revelando más hasta que la pareja se casó en una pomposa celebración que se realizó en abril del año pasado.

Sin embargo, recientemente han nacido rumores respecto a que la pareja no está pasando por un buen momento. Andrea y Felipe no se han vuelto a mostrar juntos en redes e incluso, fanáticos aseguran que ya no están durmiendo en la misma habitación, debido a las recientes publicaciones de Saruma.

Ahora, Valdiri volvió a encender la llama al asegurar que pronto se mudará de la gran casa en la que está viviendo a un apartamento.

En una historia de Instagram contó algunos detalles, sin mencionar a Felipe y afirmando que este hogar estaba todo hecho a su gusto.

“He estado en la mudanza. He pasado algunas cosas al apartamento, me cogió la lluvia. Los climas no ayudan. En estos días les voy a mostrar cómo quedó. Lo decoré como lo quise, a mi gusto, le puse otro cuarto a la chicas, entonces está muy lindo”.

Por qué Andrea Valdiri no usa su anillo de boda

Las especulaciones respecto a que algo está pasando en la relación de los creadores de contenido se han dado desde hace un par de meses. Incluso, hace un tiempo los seguidores le preguntaron a Andrea por qué no usaba su anillo de bodas. De acuerdo con la famosa, tuvo que ver con su reciente pérdida de peso.

“Cuando me adelgacé me quedó grande, es más, me cabe otro dedo. Hay que mandarlo a arreglar ‘machi’, esa fue la adelgazada tan berraca que me pegué que se me sale y para no perderlo yo lo guardé, pero es divino”, aseguró en redes.

Sin embargo, este hecho, sumado a su mudanza y los otros detalles, han hecho pensar a varios que algo está pasando. Varios fanáticos esperan que pronto ambos se refieran concretamente al tema, confirmando o desmintiendo los rumores.

