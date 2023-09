Los rumores de una supuesta ruptura o distanciamiento entre Andrea Valdiri y el productor audiovisual santandereano Felipe Saruma aumentaron cuando la barranquillera dejó de utilizar la lujosa sortija bañada en oro con una piedra preciosa.

(Vea también: Hermana de Andrea Valdiri se lanza a cargo político: “Uno pasa de oruga a mariposa”)

Ante las dudas y los mensajes de una aparente separación de su esposo, con quien se casó en abril de 2022, en Barranquilla, la ‘influenciadora’ desmintió que no use el anillo de bodas por cuestiones sentimentales o relacionadas con la inseguridad en Barranquilla y su área metropolitana, sino con temas de peso.

De acuerdo con el testimonio de la bailarina, dejó de usar el anillo de matrimonio porque desde que comenzó una rutina de ejercicios la joya no le queda ajustada.

“Cuando me adelgacé me quedó súper grande, es más, me cabe otro dedo”, bromeó la ‘influenciadora’ sobre cómo le queda la sortija en la actualidad.