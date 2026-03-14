El candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo reveló detalles poco conocidos sobre el origen de su particular tono de voz y la cicatriz que tiene en el rostro, rasgos que han generado muchos comentarios en el ámbito público.

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Según contó, ambos se originan en un accidente doméstico que sufrió durante su infancia, cuando cayó sobre una lata de leche en polvo que era usada como basurero en su casa.

@jdoviedoar Yo no sabía que hablaba así. Cuando entré al DANE les pregunté a mis amigos: “¿Por qué nunca me dijeron que yo tenía este acento?” Ellos me dijeron: “Sí lo notábamos… pero para nosotros era normal.” Intenté cambiar la voz. Fui a una fonoaudióloga. Y me dijo algo que nunca olvidé: “Deje de intentar cambiarlo. Sea feliz con lo que tiene.” Y eso hice. Aunque el país muchas veces me juzgó por mi voz. Soy Juan Daniel Oviedo. ⚡ ♬ sonido original – jdoviedoar

El golpe le provocó una profunda herida en la cara que requirió 72 puntos internos y externos. Como consecuencia, le quedó una cicatriz en forma de “Z” y una ligera desviación en la boca.

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El incidente ocurrió cuando sus padres no estaban presentes, por lo que su abuelo fue quien lo llevó de urgencia al hospital.

Durante la recuperación tuvo que seguir estrictas medidas médicas para evitar dañar la cicatriz, lo que también afectó su vida escolar y emocional. En el colegio fue víctima de burlas y apodos debido a su apariencia física.

Con el paso del tiempo, Oviedo también notó que su tono de voz llamaba la atención. Incluso buscó ayuda profesional para intentar hacerlo más grave. Sin embargo, una fonoaudióloga le indicó que no era posible cambiarlo y le aconsejó aceptarlo.

Con los años, el también exdirector del Dane aprendió a asumir ese rasgo con naturalidad y hoy lo considera parte de su identidad personal y pública.

De hecho, recientemente contó que a modo de broma cuestionó a sus amigos por nunca decirle nada de su acento. “¿Ustedes por qué nunca me dijeron que yo hablo así?”, les preguntó a sus mejores amigos.

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