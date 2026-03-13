La unión de aliados a la candidatura de Paloma Valencia tuvo un capítulo adicional durante la inscripción junto a Juan Daniel Oviedo, debido a una figura que apareció y a un comentario que no pasó desapercibido por parte de uno de los líderes de la campaña.

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El primer punto se trata de la presencia de Íngrid Betancourt en el escenario en el que también estuvieron Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna y Aníbal Gaviria, entre otros.

La excongresista y excandidata presidencial dejó así su huella de manera inesperada para muchos y se mostró animada, invitando a Juan Daniel Oviedo por momentos a levantar los brazos junto a Paloma Valencia.

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Esa escena fue parte de toda una presentación que también tuvo un declaración que dejó en evidencia el interés por cautivar a la masa electoral para alcanzar la segunda vuelta.

Álvaro Uribe Vélez sorprendió con un estilo propio para lanzar un mensaje en el que sacó a relucir su jocosidad, pero en el que soltó una recomendación para incrementar el respaldo para las elecciones de mayo.

Invitó a una particular forma de campaña por medio del voz a voz en los diferentes ciudadanos, por lo que mencionó algunos de los trabajadores que se desempeñan en actividades relacionadas a medios de transporte y demás servicios en un aviso en busca de apoyo.

“Vamos a salir de este acto con energías renovadas. El que se monte ahora con un taxista pues dígale que nos ayude. El que se monte ahora en un bus y tenga un pasajero a un lado pues dígale que nos ayude. El que se monte esta tarde en un avión saluden las azafatas y díganles que Paloma las manda a saludar. El que llegue a comprar una hamburguesa también porque el señor o la señora que vende esa hamburguesa es ciudadano como nosotros y va a votar. Dígale: ‘Hamburguesa más Paloma'”, indicó Uribe.

El evento abrió camino a una contienda en la que una larga baraja de candidatos pretende contrarrestar el poderío que hasta ahora han mostrado Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en las encuestas.

Lo cierto es que Paloma Valencia tomó un aire importante gracias a la notable cantidad de votos que tuvo la ‘Gran consulta’, además de que ella llegó a más 3 millones, mientras que su ahora vicepresidente superó el millón. Ese recaudo le da una confianza importante de cara a las elecciones.

¿Quiénes son los candidatos para las elecciones presidenciales de Colombia?

Los candidatos a la presidencia de Colombia que encabezan las encuestas y resultados recientes son:

Iván Cepeda: representa al Pacto Histórico y la continuidad del petrismo. Su propuesta se centra en el diálogo para la paz, el reparto de tierras y la reducción de privilegios legislativos.

representa al Pacto Histórico y la continuidad del petrismo. Su propuesta se centra en el diálogo para la paz, el reparto de tierras y la reducción de privilegios legislativos. Abelardo de la Espriella: candidato de ‘Defensores de la Patria’. Con un discurso de mano dura, defiende la libre empresa, la seguridad y los valores tradicionales, autodefiniéndose bajo una “extrema coherencia”.

candidato de ‘Defensores de la Patria’. Con un discurso de mano dura, defiende la libre empresa, la seguridad y los valores tradicionales, autodefiniéndose bajo una “extrema coherencia”. Paloma Valencia: gran ganadora de las consultas por el Centro Democrático. Con más de 3,2 millones de votos, se posiciona como la carta fuerte del uribismo para disputar el paso a la segunda vuelta.

gran ganadora de las consultas por el Centro Democrático. Con más de 3,2 millones de votos, se posiciona como la carta fuerte del uribismo para disputar el paso a la segunda vuelta. Claudia López: exalcaldesa de Bogotá y vencedora de la consulta centrista. Busca liderar el centro político apostando por soluciones administrativas y pragmáticas.

exalcaldesa de Bogotá y vencedora de la consulta centrista. Busca liderar el centro político apostando por soluciones administrativas y pragmáticas. Sergio Fajardo: experimentado político que llega directamente a la primera vuelta por tercera vez, compitiendo por el electorado moderado y de centro.

experimentado político que llega directamente a la primera vuelta por tercera vez, compitiendo por el electorado moderado y de centro. Roy Barreras: ganador de la consulta del Frente por la Vida. Se presenta como una opción progresista moderada con capacidad de generar alianzas amplias.

A esta lista se suman figuras como los exministros Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo y Daniel Palacios, además del empresario Santiago Botero y la abogada Sondra Macollins. También figuran Mauricio Lizcano, Clara López y el excontralor Carlos Felipe Córdoba.

Este abanico de aspirantes refleja un momento existencial para el país. Mientras Cepeda lidera la intención de voto inicial, figuras como De la Espriella y Valencia consolidan un bloque opositor robusto que promete una de las elecciones más disputadas de la historia reciente colombiana.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.