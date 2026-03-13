La unión de aliados a la candidatura de Paloma Valencia tuvo un capítulo adicional durante la inscripción junto a Juan Daniel Oviedo, debido a una figura que apareció y a un comentario que no pasó desapercibido por parte de uno de los líderes de la campaña.
El primer punto se trata de la presencia de Íngrid Betancourt en el escenario en el que también estuvieron Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna y Aníbal Gaviria, entre otros.
La excongresista y excandidata presidencial dejó así su huella de manera inesperada para muchos y se mostró animada, invitando a Juan Daniel Oviedo por momentos a levantar los brazos junto a Paloma Valencia.
Esa escena fue parte de toda una presentación que también tuvo un declaración que dejó en evidencia el interés por cautivar a la masa electoral para alcanzar la segunda vuelta.
Álvaro Uribe Vélez sorprendió con un estilo propio para lanzar un mensaje en el que sacó a relucir su jocosidad, pero en el que soltó una recomendación para incrementar el respaldo para las elecciones de mayo.
Invitó a una particular forma de campaña por medio del voz a voz en los diferentes ciudadanos, por lo que mencionó algunos de los trabajadores que se desempeñan en actividades relacionadas a medios de transporte y demás servicios en un aviso en busca de apoyo.
“Vamos a salir de este acto con energías renovadas. El que se monte ahora con un taxista pues dígale que nos ayude. El que se monte ahora en un bus y tenga un pasajero a un lado pues dígale que nos ayude. El que se monte esta tarde en un avión saluden las azafatas y díganles que Paloma las manda a saludar. El que llegue a comprar una hamburguesa también porque el señor o la señora que vende esa hamburguesa es ciudadano como nosotros y va a votar. Dígale: ‘Hamburguesa más Paloma'”, indicó Uribe.
El evento abrió camino a una contienda en la que una larga baraja de candidatos pretende contrarrestar el poderío que hasta ahora han mostrado Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en las encuestas.
Lo cierto es que Paloma Valencia tomó un aire importante gracias a la notable cantidad de votos que tuvo la ‘Gran consulta’, además de que ella llegó a más 3 millones, mientras que su ahora vicepresidente superó el millón. Ese recaudo le da una confianza importante de cara a las elecciones.
¿Quiénes son los candidatos para las elecciones presidenciales de Colombia?
Los candidatos a la presidencia de Colombia que encabezan las encuestas y resultados recientes son:
- Iván Cepeda: representa al Pacto Histórico y la continuidad del petrismo. Su propuesta se centra en el diálogo para la paz, el reparto de tierras y la reducción de privilegios legislativos.
- Abelardo de la Espriella: candidato de ‘Defensores de la Patria’. Con un discurso de mano dura, defiende la libre empresa, la seguridad y los valores tradicionales, autodefiniéndose bajo una “extrema coherencia”.
- Paloma Valencia: gran ganadora de las consultas por el Centro Democrático. Con más de 3,2 millones de votos, se posiciona como la carta fuerte del uribismo para disputar el paso a la segunda vuelta.
- Claudia López: exalcaldesa de Bogotá y vencedora de la consulta centrista. Busca liderar el centro político apostando por soluciones administrativas y pragmáticas.
- Sergio Fajardo: experimentado político que llega directamente a la primera vuelta por tercera vez, compitiendo por el electorado moderado y de centro.
- Roy Barreras: ganador de la consulta del Frente por la Vida. Se presenta como una opción progresista moderada con capacidad de generar alianzas amplias.
A esta lista se suman figuras como los exministros Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo y Daniel Palacios, además del empresario Santiago Botero y la abogada Sondra Macollins. También figuran Mauricio Lizcano, Clara López y el excontralor Carlos Felipe Córdoba.
Este abanico de aspirantes refleja un momento existencial para el país. Mientras Cepeda lidera la intención de voto inicial, figuras como De la Espriella y Valencia consolidan un bloque opositor robusto que promete una de las elecciones más disputadas de la historia reciente colombiana.
Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial
Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.
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