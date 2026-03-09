La jornada electoral de este domingo, en la que tuvieron lugar también tres consultas interpartidistas, sumó otros tres candidatos presidenciales a la lista de aspirantes que ya están en el partidor para enfrentarse en la primera vuelta que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

Se trata de Paloma Valencia (que derrotó en la centroderechista Gran Consulta por Colombia a Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa), Roy Barrereras (que se impuso, en la izquierdista Frente por la Vida, a Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Pineda, Edison Lucio Torres y Camilo Romero), y Claudia López (que aplastó, como estaba previsto, en la centrista Consulta de las Soluciones a Leonardo Huerta).

Valencia, Barreras y López van ahora a primera vuelta en donde se enfrentarán, en primera instancia, a otros candidatos que no quisieron o no pudieron participar en las consultas interpartidistas. Es el caso de Sergio Fajardo, que, después de varias invitaciones que le hizo Claudia López, declinó; y de Abelardo de la Espriella, ultraderechista que tampoco quiso saber nada de consultas.

También está listo para la primera vuelta el candidato oficialista Iván Cepeda, que, pese a haber tenido la intención de participar en la consulta Frente por la Vida, no lo pudo hacer. El Consejo Nacional Electoral se lo impidió argumentando que el denominado heredero del legado del presidente Gustavo Petro ya había hecho parte de la consulta interpartidista de octubre pasado, en la cual fue elegido con millón y medio de votos como el precandidato presidencial del Pacto Histórico. Nadie puede participar en dos consultas interpartidistas.

Buscando que el proyecto del presidente Petro tenga continuidad, también están como candidatos a la presidencia sus exministros Luis Gilberto Murillo (que estuvo a cargo de la Cancillería) y Juan Fernando Cristo (que fue titular de la cartera de Interior). Por parte de la izquierda está asimismo lista para la primera vuelta Clara López, que decidió no participar en la consulta de la izquierda Frente por la Vida.

La lista de candidatos la completan Maurice Armitage, Mauricio Lizcano (también exministro de Petro), Sondra Macollins, Daniel Palacios, Carlos Felipe Córdoba, Santiago Botero, Carlos Caicedo y Miguel Uribe Londoño.

Si no ocurre ninguna novedad de aquí al próximo viernes 13 de marzo, fecha en que vence el plazo de inscripción para los candidatos presidenciales que se enfrentarán en primera vuelta, se podría decir que el tarjetón de aspirantes a llegar a la Casa de Nariño para reemplazar al presidente Petro ya está listo.

Son 17 candidatos, y si ninguno de ellos obtiene en esa primera vuelta más del 50 % de los sufragios, se apelará a la segunda ronda o balotaje, en el que se enfrentarán únicamente quienes hayan obtenido las dos más altas votaciones. En esa instancia ganará el que reciba más sufragios, sin importar cantidad ni porcentajes.

