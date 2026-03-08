La consulta de la izquierda Frente por la Vida le dio un golpe de realidad al exembajador de Colombia en el Reino Unido Roy Barreras. Si bien la pedaleó incluso en contra de lo que opinaba el presidente Gustavo Petro, que no la aprobó, y alcanzó más de medio millón de votos, no superó el umbral que necesitaba para pelearle a Iván Cepeda la candidatura del Pacto Histórico. No le movió ni un pelo.

Sigue a PULZO en Discover

(Le interesa: Moñona de Valencia: derrota a 8 precandidatos, a Petro-Cepeda, y aprieta a De la Espriella)

En su lucha por la candidatura, Barreras se impuso a acérrimos detractores en el Pacto Histórico, petristas purasangre, como los senadores María José Pizarro y Wilson Arias, la exministra Susana Muhamad o el exsenador Gustavo Bolívar. También, por supuesto, al candidato que había elegido el Pacto Histórico en octubre pasado, Cepeda, y al mismísimo presidente Gustavo Petro, que dijo que no iba a votar en esa consulta, aunque eso quedo en duda.

Pese a esa corriente en contra, Barreras porfió por su aspiración por fuera de un acuerdo unitario, así en sus discursos de propaganda insistiera en que él es el único capaz de unir a los colombianos de diferentes sectores. Se había mostrado como un férreo defensor del petrismo, con un matiz de carácter estratégico para el proyecto progresista: ofreció su genio y carisma para atraer votantes de otros sectores en los que Cepeda causa indiferencia o incluso temor.

Lee También

Para reforzar esa búsqueda, Barreras ha sugerido la posibilidad de que el presidente Petro sea su fórmula vicepresidencial, un sofisma desesperado que también ha usado su contraparte, la candidata Paloma Valencia, que ha hablado de la posibilidad vicepresidencial para el expresidente Álvaro Uribe. En ambos casos se trata de algo inviable por la prohibición constitucional de que un presidente repita en el cargo. Eso se daría en el caso de que, de llegar a la presidencia, Barreras o Valencia llegaran a hacer falta.

Ahora, Barreras, con el poco más de 200.000 votos que obtuvo este domingo en la consulta de la izquierda, no representa un reto para Cepeda: ya no puede reclamar la candidatura oficial del Pacto Histórico, un escenario que tenía preocupados al presidente Petro y en general a los integrantes de esa colectividad. Lo más probable es que Barreras deba plegarse a Cepeda para que este llegue como el único candidato de la izquierda a la segunda vuelta.

Sobre el exembajador en el Reino Unido siguieron pesando las suspicacias que despierta entre las bases y los cuadros más petristas. Lo señalan de ser un camaleón que, así como impulsó hace dos décadas la reelección de Álvaro Uribe (epítome de la derecha), no tuvo problema en trabajar también con Juan Manuel Santos (a la postre, el peor enemigo de Uribe). Más adelante fue un crítico abierto del uribista Iván Duque, una postura a partir de la cual recaló en el petrismo y se convirtió en escudero del líder de esa colectividad política.

La consulta de este domingo parece dejar a Barreras en su lugar. Con apenas 200.000 votos, no consiguió la meta que esperaba: superar el 1’520.000 sufragios que obtuvo cepeda en la consulta de octubre pasado que lo eligió candidato del Pacto Histórico. Eso le hubiera dado a Barreras para reclamar la candidatura de la izquierda, pero no pudo. Se podría decir que el gran ganador de la izquierdista consulta Frente por la Vida fue Iván Cepeda, que consolida su candidatura.

A Barreras tampoco le salió otro cálculo que se le había atribuido: el de que podría tener un triunfo holgado en la consulta de este domingo pues, si Cepeda consiguió más de millón y medio de votos en una elección atípica (la consulta del Pacto Histórico en la que venció en octubre a la exministra de Salud Carolina Corcho) en la que participaron tres millones de personas en 20.000 mesas, Barreras tendría más opciones en la consulta de este domingo pues tendrían lugar en simultánea con las elecciones para el Congreso, en las que habrá unos 20 millones de electores en 125.000 mesas. En esas condiciones, Barreras podría sacar entre 1’800.000 y 2’000.000 de votos. No pasó.

Otra realidad que evidencia el resultado de Barreras es que el Pacto Histórico tiene jefe, el presidente Petro, y que sus huestes le obedecen bien alineadas. El mandatario había dicho que no votaría en la consulta de la izquierda y recomendó a sus seguidores tampoco hacerlo. Barreras no oyó el llamado del mandatario a la unidad, y fue castigado en las urnas. Es el gran perdedor de las consultas y terminó quemado.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.