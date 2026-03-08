La aventura presidencial de Daniel Quintero Calle quedó como una ‘pinturita’ este domingo 8 de marzo de 2026. Tras meses de intentar saltarse las normas y de protagonizar una ‘telenovela’ jurídica con las autoridades electorales, el exalcalde de Medellín fue superado ampliamente por Roy Barreras en la consulta del sector progresista. Lo que Quintero proyectaba como un triunfo de la “ciudadanía independiente”, terminó siendo una de las quemadas más sonadas de la jornada.

La derrota de Quintero no llega sola; viene precedida de un historial de maniobras con las que intentó blindar su candidatura a toda costa. Cabe recordar que el camino de Quintero estuvo marcado por el caos:

Inhabilidad de la Procuraduría: en noviembre de 2025, el ente de control ratificó su suspensión por seis meses por participación indebida en política, lo que puso a tambalear su legitimidad desde el arranque.

en noviembre de 2025, el ente de control ratificó su suspensión por seis meses por participación indebida en política, lo que puso a tambalear su legitimidad desde el arranque. El portazo de la Registraduría: Quintero intentó inscribirse por firmas a través de un comité independiente, pero la Registraduría le enterró la aspiración al declarar “inviable” el proceso, recordándole que ya estaba amarrado a los compromisos de los partidos que lo inscribieron inicialmente en el Pacto Histórico.

Quintero intentó inscribirse por firmas a través de un comité independiente, pero la Registraduría le enterró la aspiración al declarar “inviable” el proceso, recordándole que ya estaba amarrado a los compromisos de los partidos que lo inscribieron inicialmente en el Pacto Histórico. La jugadita del CNE: Quiso renunciar a la consulta de octubre para “lanzarse solo” en marzo, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) le recordó que las reglas de juego no se cambian a mitad del partido para favorecer egos personales.

Pese a los 43 procesos por presunta corrupción que le recordó Roy Barreras durante la campaña, Quintero salió este domingo a reconocer que los números no le dieron. Desde Medellín, con un tono que buscaba victimizarse, agradeció a quienes votaron por él “sin plata y sin maquinarias”, un dardo directo a las estructuras de Barreras que finalmente lo barrieron en las urnas.

Aunque Quintero intentó matizar su derrota diciendo que “el ganador es el presidente Petro”, lo cierto es que su capital político quedó seriamente cuestionado. Tras haber sido sancionado por la Procuraduría y haber fracasado en su intento de imponerse sobre la “vieja política” que representa Roy, el futuro del exmandatario paisa es incierto. Por ahora, su ‘quemada’ es el tema de conversación en los pasillos del poder, en el que muchos celebran que sus estrategias para evadir inhabilidades no le sirvieron para convencer al electorado en las mesas de votación.

